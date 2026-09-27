Kalçadan bacağa vuran ağrıda bel fıtığı tek neden olmayabilir

Kalçadan bacağa yayılan ağrının kaynakları:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, kalçadan bacağa yayılan ağrı, uyuşma ve yanma şikâyetlerinin her zaman bel fıtığından kaynaklanmadığını belirtiyor. Özellikle oturmakla artan ve tedaviye rağmen geçmeyen yakınmalarda derin gluteal sendromun gözden kaçabildiğine dikkat çekiyor.

Hangi anatomik yapılar rol oynar:

Koca'ya göre piriformis sendromu bu tablonun yalnızca bir parçası. Siyatik sinir; piriformis dışında obturator internus ve gemelli kasları, fibröz bantlar veya hamstring başlangıç bölgesi gibi farklı anatomik yapılarla ilişkili olarak sıkışabilir. Ayrıca ischiofemoral sıkışma gibi kalçanın derin bölgesini ilgilendiren diğer sorunlar da benzer yakınmalara yol açabilir.

Tanı sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

Bel MR'ında fıtık görülmesi ağrının mutlaka fıtıktan kaynaklandığı anlamına gelmez. Bu nedenle ağrının gerçek kaynağını ortaya koymak için ayrıntılı muayene önem taşır; gerektiğinde MR, ultrasonografi ve elektrofizyolojik incelemelerden yararlanılabilir. Hangi bölgenin ve hangi anatomik yapıların tedavi edileceği doğru belirlenmelidir; aksi halde doğru yöntem yanlış bölgeye uygulandığında beklenen sonuç alınamayabilir.

Tedavi yaklaşımları:

Prof. Dr. İrfan Koca tedavide bütüncül bir yaklaşım öneriyor. Bel, pelvis, kalça çevresi kasları, fasya ve siyatik sinirin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hastanın durumuna göre egzersiz ve fizik tedavi uygulamaları, manuel ve miyofasyal tedaviler, osteopatik yaklaşımlar ve yüksek yoğunluklu robotik lazer gibi yöntemlerden yararlanılabilir.

Uygun hastalarda ultrason rehberliğinde hidrodiseksiyon, proloterapi ve nöral terapi gibi uygulamalar da kişiye özgü tedavi planına dahil edilebilir. Koca, MR’ı değil, hastayı tedavi etmek gerekir diyerek, hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin önce ağrının kaynağının ve tedavi edilecek bölgenin doğru biçimde belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

PROF. DR. KOCA: "KALÇADAN BACAĞA VURAN HER AĞRI BEL FITIĞINA BAĞLI DEĞİLDİR"