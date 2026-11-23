Sis ve buzlanma Kars-Susuz-Ardahan yolunda sürücüleri zorladı

Kars’ın Susuz ilçesi ile Ardahan güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve hava sıcaklıklarındaki düşüş, karayolunda buzlanmaya yol açtı. Bölgede görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkiler ve seyir koşulları:

Sis, karayolunu adeta görünmez hale getirirken aynı zamanda düşen sıcaklıklar yüzünden yolda buzlanma oluştu. Bu koşullar özellikle virajlı ve yüksek rakımlı kesimlerde sürücülerin kontrolünü zorlaştırdı. Güzergâhta seyreden araçlar hızlarını düşürüp kontrollü şekilde ilerledi.

Uyarılar ve önleme gerekliliği:

Yetkililer ile yerel kaynaklar, sürücülerin tedbirli hareket etmeleri gerektiğine işaret etti. Tedbirlerin artırılması ve hızın azaltılması, muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Sürücülere özellikle görüşün aniden azaldığı noktalar ile yüksek ve virajlı kesimlerde dikkatli olunması önerildi.

Kentte sis etkisini sürdürmeye devam ediyor; yolculuk öncesi sürücülerin güzergâh koşullarını dikkate alması ve temkinli seyretmesi önem arz ediyor.

Kars-Susuz-Ardahan karayolunda sis ve buzlanma etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü