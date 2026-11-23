konya ovası'nda kadınların yoğun mesaisi

Konya Ovası’nda yetişen turplar, tamamı kadın tarla işçilerinin yoğun çalışmasıyla sökülüyor, çuvallanıyor ve fabrikalarda paketlenerek ülkenin farklı illerine gönderiliyor. Hasat sabahın erken saatlerinde başlayıp akşama kadar devam ediyor; üreticiler bu sezon verim ve kalitenin iyi olduğunu belirtiyor.

tarlada gün: erken başlayan söküm ve uzun mesailer:

Meram ilçesinde turp üretimi yapan Şükrü Pullu, hasadın 6. ayda başladığını ve sezonun sonuna yaklaşıldığını söyledi. Pullu, "Bu ay son ayımız; don gelene kadar devam ediyoruz. 20 günlük, bir aylık kadar işimiz kaldı" dedi. Hasat rutinine göre traktörle toprak yumuşatılıp turplar yüzeye çıkarılıyor; işçiler 07.30'da tarlada söküm yapmaya başlıyor, mesai 17.00'de sona eriyor.

Pullu, verim ve kaliteye vurgu yaparak, "Verim, Allah’a çok şükür bu sene de çok güzel. Kaliteyi tutturduk" ifadelerini kullandı. Turp fiyatlarının da üreticiler açısından olumlu seyrettiği, kırmızı turpların 15 lira, beyaz (vezir) türünün ise 20 lira seviyesinden satıldığı belirtildi.

çalışanların deneyimi: zorluklar ve dayanışma:

Tarla işi fiziki olarak ağır; işçiler uzun yol yapıyor ve soğuğa, çamura rağmen çalışıyor. Her gün tarlaya gelmek için 110 kilometre yol kateden Münevver Türkoğlu, "Tarla işi çok zor oluyor, ellerimiz patlıyor, kemiklerimiz dahi acıyor ama yine de çalışıyoruz" diyerek hem zorluğu hem de işin sağlayacağı kazancın önemini vurguladı. Ömür Kaser ise sabah 04.00'te kalkıp tarlaya gelip akşama kadar çalıştıklarını belirtti.

Çalışanların motivasyonunu ve bağımsızlığını öne çıkaran ifadeler de var. Fatma Arıcan, "Zor oluyor tabii ki ama kimseye muhtaç olmuyoruz. Biz memnunuz; üreticiler biraz kazanırsa biz de kazanırız" dedi. İş yoğunluğunun dağılımı ve ekip sayısının artırılmasının işin süresini kısalttığını söyleyen çalışanlar, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

fabrika süreci ve dağıtım ağı:

Tarla çıktıktan sonra turplar fabrikada yıkanıp paketleniyor. Fabrikanın sahibi Mesut Pullu, Konya ikliminin turp için avantaj sağladığını ve kaliteyi sürekli korumaya çalıştıklarını belirtti: "Bir çocukla nasıl ilgileniliyorsa o şekilde ilgileniyoruz." Pullu, ürün çeşitliliği sayesinde tüccarların Konya'yı tercih ettiğini, bölgeden kamyon başına 10–11 kalem ürün yüklenebildiğini söyledi.

Üretici açıklamalarına göre hasat sezonu yaklaşık bir aya kadar devam edecek; soğukların başlamasıyla tarlardaki iş sonlanacak. Paketlenen turplar Türkiye’nin 80 vilayetine gönderiliyor. Mesut Pullu, bölgedeki üreticilerin hedefinin kaliteyi artırıp ekim alanlarını çoğaltmak olduğunu, ancak sezonun kısalması nedeniyle önceliğin kalite olduğunu ekledi. Şu an kendi hesabıyla yaklaşık 400 dönüm ekim yaptığını belirtti.

ulaşım ve lojistik zorlukları:

Tarla çalışanlarını taşıyan servis şoförü Mehmet Allı, sabah 05.00'te yola çıktığını, işçileri toplayıp tarlaya getirip akşam tekrar aynı mesafeyi geri döndüğünü anlattı. Yağmur ve çamurun çalışma koşullarını daha zorlaştırdığı, dizlere kadar çamur olabildiği, kışın soğuğun işin süresini ve zorluklarını artırdığı ifade edildi.

Tüm bu aşamalar, Konya Ovası'ndaki turp üretiminin ülke çapına ulaşmasında kadın emeğinin belirleyici rolünü ortaya koyuyor; hem üreticiler hem de çalışanlar sezonu verimli ve nitelikli geçirmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

KONYA OVASINDA YETİŞTİRİLEN TURPLAR, TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN TARLA İŞÇİLERİNİN YOĞUN MESAİSİYLE TOPLANARAK TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR.