Kızılırmak’taki sazlıklardan çıkan yaban domuzu amatör balıkçıları şaşırttı

Sivas’ın Karşıyaka Mahallesi sınırlarında, Kızılırmak kenarına hafta sonu balık tutmaya gelen amatör balıkçılar, sazlıkların arasından aniden çıkan bir yaban domuzu ile karşılaştı. Olay, Kesik Köprü yakınlarında yaşandı; domuz bir süre ırmak kenarında gezdikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, hayvanın sazlıklar arasında dolaştığı anları gösteriyor.

sazlıklardan çıkan sürpriz:

Balık tutanlar sazlıklardan gelen hışırtıyı fark edince bir grup geri çekildi. Domuzun insanlara yaklaşması, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayı görenler arasında bulunan Gökhan Yılmaz ve arkadaşları, sahip oldukları ATV ile hayvanın önüne geçerek yönlendirmeye çalıştı. Bu müdahale, domuzun köprü çevresinde sağa sola koşmasına rağmen kısa sürede bölgeden uzaklaşmasına yardımcı oldu.

Olayın tanığı Gökhan Yılmaz yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Olayın olduğu gün ATV’ler ile doğaya gezmeye çıkmıştık. Tarihi Kesik Köprü’de mola verdik. Daha sonra çalıların arasından bir ses duydum, aşağıya baktığımızda büyük bir domuzun olduğunu fark ettik. Buralarda insanlarda vardı. Köprüde balık tutan ve ırmağın kenarında oturanlar vardı. Domuz, onların üzerine gitmeye başladı ve biz ATV ile önüne geçtik. Köprünün etrafında sağa sola koşuşturdu, sonra biz önümüze aldık ve kendi doğal ortamına doğru kovaladık. Biz doğadayız her zaman vahşi hayvanlarla karşılaşıyoruz. Ama şehir içinde insanlar her zaman görmüyor, o an da görünce korktular biraz. Biz domuzu görüne zaten insanları uyardık onlarda bulundukları yerden hemen uzaklaştılar. Domuz da korkmuş ne yaptığını bilmiyordu sonrasında da bölgeden uzaklaştı"

vatandaşların tepkisi ve sonuç:

O anı izleyenler kısa süreli panik yaşasa da, bölgedeki müdahale sayesinde hayvanın doğasına doğru uzaklaştığı görüldü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi. Görüntüler, sazlıkların içinden çıkan vahşi bir hayvanın kentin kıyısına kadar yaklaşabildiğini göstererek doğa ile yerleşim alanlarının sınırlarında zaman zaman karşılaşmaların yaşanabildiğini hatırlattı.

DOMUZU UZAKLAŞTIRAN VATANDAŞLAR