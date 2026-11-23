Helios yeniden denizde

Tekne çarpması sonucu yaralanan ve uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya geri bırakılan Helios adlı dişi Caretta caretta, Kuşadası kıyılarında yeniden görüntülendi. İzmir bölgesinde 2023 yılında yaralı bulunan ve yaşının 31-36 arasında olduğu tahmin edilen kaplumbağa, kafatasında oluşan parçalı kırıklar nedeniyle DEKAMER'e sevk edilmişti.

tedavi ve bırakılma süreci:

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Dalyan İztuzu’nda tedavi edilen Helios’un rehabilitasyonu başarıyla tamamlandı. 26 Ekim 2026 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, DEKAMER uzmanları ve EKODOSD işbirliğiyle Selçuk Pamucak sahilinden denize bırakıldı. Bırakıldıktan sonra izleme sırasında Helios'un, şamandıra ipleri üzerindeki midyelerle beslendiği görüntülenmişti.

kıyıda görülmesi ve halka uyarılar:

8 Kasım tarihinde Güvercinada mendireği yanındaki Papaz Hamamı bölgesinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın görülen Helios'un üzerinde misinalar tespit edildi; duyarlı vatandaşlar misinaları temizleyip kaplumbağayı yeniden denize bıraktı. Son ihbarlar, Helios’un bir marina içinde gözlendiğini ve hareketlerinin yavaş olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kaplumbağanın insanlara yakın olmasının etkileşim isteği anlamına gelmediğini; aksine hareketlerinin yavaşlığı nedeniyle yakın durmasının yanlış yorumlanabileceğini belirtti. Helios’un sağlığını korumak için ona yaklaşılmaması ve yalnızca uzaktan gözlemlenmesi önem taşıyor.

Kaplumbağanın ön yüzgeçlerinin arkasında, DEKAMER tarafından takılmış ve seri numarası bulunan küçük tanıtım plakaları yer alıyor; bu plakalar aracılığıyla hayvanın kimliği ve kayıt bilgilerine ulaşılabiliyor.

Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerinde dolaşan kaplumbağalar için amatör olta balıkçılarının misinalarına dikkat etmeleri ve deniz araçlarının su yüzeyine çıkan kaplumbağaları gözeterek daha dikkatli seyretmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bu önlemler, Helios’un ve benzeri deniz kaplumbağalarının yaşamını güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DENİZE BIRAKILAN DENİZ KAPLUMBAĞASI KUŞADASI KIYILARINDA GÖRÜLDÜ