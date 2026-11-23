Perşembe'de kapsamlı altyapı atılımı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde başlatılan kapsamlı altyapı çalışmaları, uzun yıllardır süregelen altyapı eksikliklerini kalıcı şekilde gidermeyi hedefliyor. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile OSKİ Genel Müdürü Muhammet Günaydın çalışma alanında incelemelerde bulunarak projenin güncel durumuna dair bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Proje, yalnızca atık su arıtma tesisi kurulumuyla sınırlı kalmıyor; Atık Su Arıtma Terfi Merkezi çalışmasının yanı sıra yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenilenmesi, ayrıca doğal gaz ve internet altyapısının güçlendirilmesi gibi çok katmanlı müdahaleleri kapsıyor. Belediye yetkilileri, bu bütüncül yaklaşımın ilçenin altyapısını daha modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturacağını vurguluyor.

Başkan Albayrak, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçenin uzun süredir gündemde olan altyapı sorunlarının çözüme kavuşacağını belirterek, "Bu kapsamlı çalışmalarla ilçemizin 50 yıllık altyapı sorununu da kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı. Projenin öncelikli amacının sadece teknik altyapıyı iyileştirmek değil, aynı zamanda Perşembe'nin ekonomik ve turistik cazibesini artırmak olduğu ifade edildi.

vatandaşa etkileri ve beklentiler:

Yetkililer, bölgenin yağışlı iklimi ve kötü hava koşullarının zaman zaman çalışmaları yavaşlattığını, bunun da günlük yaşamda aksamalara yol açabildiğini belirtti. Bu nedenle belediye, vatandaşlardan gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür etti. Yapılan açıklamada çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapının uzun vadede bakım ve onarım maliyetlerinin düşeceği, hizmet kalitesinin artacağı vurgulandı.

Projeyle birlikte Perşembe'nin turizm potansiyeline de dikkat çekildi; temiz deniz ve mavi bayraklı plajların ön plana çıkarılmasıyla ilçenin ziyaretçi çekme kapasitesinin artacağı, altyapı yatırımlarının bu hedefi destekleyeceği kaydedildi. Başkan Albayrak, altyapı yatırımına katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

TÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEME