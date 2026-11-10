Kalın: Atatürk'ün mirasını akıl ve azimle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur

Kalın'dan anma mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Atatürk'ün mirasına vurgu:

Kalın mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk, milletimizin en zor şartlar altında dahi kendi geleceğini tayin etme iradesinden vazgeçmeyeceğini tarihe kaydetmiş; bağımsızlık düşüncesini ortak bir ülküye, Milli Mücadele’yi ise yeni bir devletin kuruluşuna dönüştürmüştür."

Günümüzdeki sorumluluklar:

Mesajında Kalın ayrıca şunları ifade etti: "Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu tarihi mirası akıl, bilgi, azim ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizin bağımsızlığını ve güvenliğini her şart altında muhafaza etmek, geçmişten devraldığımız emanetin gereğidir."

Kalın'ın mesajı, Atatürk'ün bağımsızlık ve milli kararlılık ilkelerinin güncel bir rehber olduğunu ve bu anlayışın bugünün kurum ve toplumları tarafından sürdürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) BAŞKANI İBRAHİM KALIN, "ATATÜRK, MİLLETİMİZİN EN ZOR ŞARTLAR ALTINDA DAHİ KENDİ GELECEĞİNİ TAYİN ETME İRADESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİNİ TARİHE KAYDETMİŞ; BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNİ ORTAK BİR ÜLKÜYE, MİLLİ MÜCADELE’Yİ İSE YENİ BİR DEVLETİN KURULUŞUNA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR" DEDİ.