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Didim’de gençlerin programıyla Atatürk anıldı

Didim'de 10 Kasım'ta kent meydanındaki çelenk sunumu ve Didim Ticaret Odası Kültür Merkezi'ndeki programla Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim’de gençlerin programıyla Atatürk anıldı

Didim’de gençlerin programıyla Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Didim’de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Törenin akışı:

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Didim Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen anma törenine ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan, oda ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Ali Yeler ve Belediye Başkanı Hatice Gençay törene katılarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydandaki anma töreninin ardından program, Didim Ticaret Odası Kültür Merkezi’nde devam etti.

Eğitim vurgusu ve öğrenci etkinlikleri:

Programı, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi hazırladı. Okul müdürü Faik Seçkin Şahin, yaptığı konuşmada 10 Kasım’ın sadece bir anma günü olmadığını; Atatürk’ün fikirlerini ve Cumhuriyet’in temel değerlerini hatırlamak, bunları gelecek nesillere aktarmak bakımından önemine dikkat çekti. Şahin, Cumhuriyet’i yaşatmanın ortak bir sorumluluk olduğunu söyleyerek öğrencilere çok çalışmaları, araştırmaları, sorgulamaları ve kendilerini her alanda geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından 10 Kasım kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Gün, öğrencilerin hazırladığı müzik ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖREN VE PROGRAMLARLA ANILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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