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Niğde valisi Akmeşe'den 10 kasım mesajı: emaneti koruma çağrısı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 10 kasım mesajında Atatürk’ün Cumhuriyetini aziz emanet sayarak onu koruma ve genç kuşaklara aktarma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Niğde valisi Akmeşe'den 10 kasım mesajı: emaneti koruma çağrısı

Vali Akmeşe'nin 10 Kasım mesajı:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında milletin ortak iradesiyle kazanılan bağımsızlığa ve Cumhuriyet’in kuruluşuna vurgu yaptı. Akmeşe, Atatürk’ün azmi, vizyonu ve kararlı liderliğiyle yürütülen Milli Mücadele’yi milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olarak nitelendirdi.

cumhuriyetin anlamı ve hedefleri:

Vali Akmeşe mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin, milletin müşterek bir ideal etrafında birleşmesiyle kurulduğunu belirterek, Atatürk’ün sözlerine gönderme yaptı. Mesajda "en büyük eserim" ifadesiyle gençliğe emanet edilen Cumhuriyetin, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda bugün de emin adımlarla ilerlediği vurgulandı. Akmeşe, bu mirasın korunmasının yalnızca bir görev değil, gelecek için bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

emanetin korunması ve anma:

Vali, mesajında açıkça şunlara işaret etti: Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Akmeşe, kahraman gazilere de minnetlerini sundu.

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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