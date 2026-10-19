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Kalkanlı üretim sofralara dönüşüyor: Odunpazarı belediyesi 1,6 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Odunpazarı Belediyesi, Kalkanlı Çiftçi Eğitim ve Yeni Çeşit Deneme Merkezi'nde elde edilen 1,6 ton unu Halk Market'e teslim ederek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kalkanlı üretim sofralara dönüşüyor: Odunpazarı belediyesi 1,6 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Tarımsal üretimden sosyal yardıma: yerel kaynak sofralara ulaşıyor

Odunpazarı Belediyesi, yerel tarımsal çalışmaları doğrudan toplumsal dayanışmaya çeviren bir adım attı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kalkanlı Çiftçi Eğitim ve Yeni Çeşit Deneme Merkezi'nde yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen unlar, ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılmak üzere belediyenin sosyal yardım modeli Halk Markete bağışlandı.

Tahıl denemeleri ve üretim süreci:

Merkezde denemeleri yapılan 17 çeşit buğday ve arpa karışık biçimde hasat edildi. Hasattan elde edilen ürünler öğütülerek 25'er kilogramlık çuvallara konuldu. Toplamda 63 çuval halinde paketlenen un, miktar olarak 1 ton 600 kilograma ulaştı ve Halk Market ile Tarım İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Dağıtım ve beklenen etki:

Bağışlanan unlar, belediyenin mevcut sosyal yardım mekanizmaları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Bu uygulama, belediyenin tarımsal imkanlarını kamusal faydaya dönüştürme yaklaşımının somut bir örneğini oluşturuyor. Belediyenin açıklamasına göre söz konusu destek, ailelerin mutfak ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Odunpazarı Belediyesi, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda kaynaklarını yurttaş ihtiyaçlarına göre değerlendirmeye devam ediyor. Bu örnek, üretim odaklı merkezlerin yerel dayanışmayı güçlendirecek biçimde nasıl kullanılabileceğine dair somut bir model sunuyor.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, HALKÇI VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ YURTTAŞLARLA...

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, HALKÇI VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ YURTTAŞLARLA DAYANIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYENİN SOSYAL YARDIM MODELİ OLAN HALK MARKET ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILMAK ÜZERE, VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 1 TON 600 KİLOGRAM UN BAĞIŞLANDI. KALKANLI ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YENİ ÇEŞİT DENEME MERKEZİ’NDE YÜRÜTÜLEN TARIMSAL ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ELDE EDİLEN UNLAR, 25’ER KİLOGRAMLIK 63 ÇUVAL HALİNDE TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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