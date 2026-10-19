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kahramanmaraş davasında hemşire pişmanlığını dile getirdi, tutukluluğu sürdü

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddetle suçlanan hemşire duruşmada pişman olduğunu belirtti ve tutuksuz yargılanma ile tahliye talep etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kahramanmaraş davasında hemşire pişmanlığını dile getirdi, tutukluluğu sürdü

kahramanmaraş davasında hemşire pişmanlığını dile getirdi, tutukluluğu sürdü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kuvözdeki 5 günlük bebek Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire Hazel Dırık B. hakkındaki davanın duruşması, Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

sanığın savunması:

Duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan sanık, savunmasında pişmanlığını vurgulayarak "Çok pişmanım, bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecek" dedi. Sanık, ani gelişen refleksler sonucu hareket ettiğini belirterek tutuksuz yargılanmayı ve tahliyesini talep etti.

Hazel Dırık B., Adli Tıp raporlarına atıfla, çocuğun mevcut sağlık sorunları ve yürüme bozukluğunun kendi eylemiyle ilişkilendirilemediğini öne sürdü. Ayrıca kırık tespitinin olaydan beş gün sonra yapıldığını belirterek sorumluluk iddialarına itiraz etti.

davanın seyri ve karar:

Hakim karşısında sanık ile vekil avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcılığı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Mahkeme, savcının talebini kabul ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Sanığın hakkında 3 yıla kadar hapis cezası

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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