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Küçükçekmece'de iş yeri önünde silahlı saldırı: şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 17 Ekim 2026'de iş yeri önünde D.B.'ye ateş açılmasıyla başlayan olayda, polis kamerayla takibi sonrası şüpheliler yakalandı, yaralanma yok.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de iş yeri önünde silahlı saldırı: şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Küçükçekmece'de gerçekleşen saldırı ve ilk müdahale:

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 17 Ekim 2026 tarihinde bir şahsa yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yapılan ilk incelemede maskeli bir kişinin iş yeri önünde D.B.(34) isimli kişiye ateş ettiğini tespit etti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Tanımlama ve görüntü incelemesi:

Polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek saldırının şüphelilerine ulaşmaya çalıştı. Yapılan teknik ve saha çalışmalarında saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen A.A. (36) ve H.K.(38) isimli şahıslar üzerinde yoğunlaşıldı.

Kovalamaca, yakalama ve deliller:

Söğütlüçeşme Mahallesi'nde kısa süreli bir kovalamaca yaşandı ve polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde ve yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile birlikte 7 adet fişek ele geçirildi. Soruşturmada olayın H.K. ile mağdur arasında bulunan husumet nedeniyle meydana geldiği değerlendirildi.

Yakalanan şahıslar 18.10.2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldıkları işlemler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR ŞAHSA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHISLAR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAŞANAN...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR ŞAHSA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHISLAR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. ŞAHISLAR TUTUKLANIRKEN, OLAY DA YARALANANIN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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