Emekliliğin ardından aranan eğitimci Ruhi Akpınar Oltu'da toprağa verildi

Oltu'da eğitim camiası Ruhi Akpınar'ı uğurladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan Ruhi Akpınar (66), 2026 yılının şubat ayında emekli olduktan yaklaşık 9 ay sonra, Erzurum’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefatı ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında derin üzüntüye yol açtı.

meslek hayatı:

Akpınar meslek yaşamının büyük bölümünü Oltu'da geçirdi; hem öğretmen hem de idareci olarak görev yaptı ve binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sundu. Görev süresinin son döneminde Erzurum Ömer Duygun İlköğretim Okulunda çalışan Akpınar, samimi ilişkileri ve örnek eğitimci kimliğiyle ilçede saygın bir konumdaydı.

cenaze töreni ve yas:

Beş çocuk babası olan Akpınar için öğle namazını müteakip Oltu Aslanpaşa Camisinde cenaze namazı kılındı; cenaze daha sonra Cankurtaran Mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, dostları ve eski öğrencileri katılarak merhuma son görevlerini yerine getirdi.

Akpınar’ın ani vefatı, hem ilçede hem de eğitim çevrelerinde bir boşluk hissi bıraktı; öğrencileri ve meslektaşları onun eğitim anlayışını, insan ilişkilerini ve yıllara yayılan katkılarını anarak anılarını canlı tutacaklarını belirtti.

ERZURUM'UN OLTU İLÇESİNDE UZUN YILLAR ÖĞRETMENLİK VE İDARECİLİK YAPAN, BİNLERCE ÖĞRENCİNİN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN RUHİ AKPINAR (66), SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.