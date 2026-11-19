Kalp pili ne zaman düşünülür?

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Soydinç, kalp pilinin her ritim bozukluğunda uygulanmadığını, tedavi kararının öncelikle hastanın şikâyetleri ve ritim değerlendirmesi sonucunda verildiğini açıkladı. Soydinç, kalbin düzenli çalışmasının elektriksel uyarılarla sağlandığını ve bu sistemdeki sorunların kalbin normalden yavaş atmasına ya da elektriğin sağlıklı iletilmemesine yol açabildiğini söyledi.

hangi durumlarda kalp pili tercih edilir:

Prof. Dr. Soydinç, kalp pilinin temel olarak elektriksel iletim bozuklukları ve kalp atım hızının vücudun ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede yavaşladığı durumlarda kullanıldığını belirtti. Özellikle bradikardi (nabız düşüklüğü), kalp bloğu ve kalpte nabız duraklaması (pause) görülen hastalarda kalp pili tedavisi gündeme gelebiliyor. Ayrıca bazı kalp yetersizliği vakalarında, kalbin kasılma ve elektriksel uyum sorunlarına yönelik özel kalp pili sistemleri tercih edilebiliyor. Hayati ritim bozukluğu riski taşıyan hastalarda ise ani kalp durmasını önlemeye yönelik şok özelliği olan cihazlar (ICD) kullanılabiliyor.

Ancak Soydinç, her ritim bozukluğunun cihaz gerektirmediğine dikkat çekti: hızlı ritimler farklı yaklaşımlarla, yavaş çalışma nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan ayrı değerlendirilir. Bu nedenle cihaz kararı; hastalığın türüne, hastanın şikâyetlerine, kalp fonksiyonlarına ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre veriliyor.

belirtiler, tanı ve izlemin önemi:

Kalp ritminin aşırı yavaşlamasının beyne ve diğer organlara yeterli kan gitmesini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Soydinç, bunun neticesinde açıklanamayan bayılma, baş dönmesi, çabuk yorulma, nefes darlığı ve günlük aktivite güçlüğü gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini vurguladı. Özellikle tekrarlayan bayılma atakları veya nedeni açıklanamayan baş dönmesi yaşayan kişilerin kardiyoloji uzmanına yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tanı sürecinde elektrokardiyografi (EKG), Holter ritim takibi ve gerekli görülen diğer tetkikler kullanılıyor. Kalp pili genellikle göğüs bölgesine deri altına yerleştirilen küçük bir cihaz ve kalbe uzanan elektrotlardan oluşuyor; cihaz kalbin elektriksel aktivitesini izleyip gerektiğinde kalbe uyarı göndererek ritmi düzenliyor. Pilin türü, hastanın ritim problemi ve klinik ihtiyacına göre seçiliyor ve işlem hastanın durumuna göre planlanıyor.

ameliyat sonrası yaşam ve takibin önemi:

Prof. Dr. Soydinç, kalp pili takılan hastaların günlük yaşamdan tamamen kopması gerekmediğini, işlem sonrası doktorun önerilerine uyulması ve düzenli cihaz kontrollerinin yapılmasının önem taşıdığını ifade etti. İyileşme sürecinin ardından birçok hasta günlük aktivitelerine dönebiliyor.

Ayrıca cihaz taşıyan kişilerin kontrollerini aksatmaması, ilaçlarını doktor önerisi dışında değiştirmemesi ve tıbbi girişimler öncesinde sağlık ekibine pil taşıdıklarını bildirmesi gerektiği vurgulandı. Soydinç, tekrarlayan bayılma, açıklanamayan baş dönmesi ve belirgin halsizlik gibi şikâyetlerin ritim açısından değerlendirilmesinin, doğru hastada ve doğru zamanda uygulanan kalp pili tedavisinin yaşam kalitesine önemli katkı sağladığını belirtti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ PROF. DR. MEHMET SERDAR SOYDİNÇ