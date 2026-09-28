Kalp sağlığı için kahvede ölçü: günde 2-3 fincan makul

Uzman görüşü ve güncel değerlendirme:

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, 29 Eylül Dünya Kalp Günü ve Dünya Kahve Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kahve tüketimiyle ilgili geçmişteki 'kalbe zararlı' algısının güncel bilimsel bulgular ışığında yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Torun, ölçülü kahve tüketiminin genel olarak kalp-damar sağlığı açısından güvenli olduğunu belirtti.

Torun, birçok çalışmanın günde 2-4 fincan arasındaki tüketimi olumlu sonuçlarla ilişkilendirdiğini, bununla birlikte kişisel farklılıklar nedeniyle herkese aynı miktarın önerilemeyeceğini vurguladı. Uzman, sağlıklı yetişkinler için günlük 2-3 fincan seviyesini makul bir aralık olarak tanımladı.

Hazırlanma şekli, kolesterol ve antioksidanlar:

Dr. Torun, kahvenin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını; içerdiği doğal antioksidan bileşiklerin sağlık açısından önem taşıdığını kaydetti. Bununla birlikte kahvenin hazırlanma biçiminin de kalp sağlığı üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Torun, özellikle kolesterol açısından filtre kahve ile filtresiz kahveler arasında fark olduğunu açıkladı: "Kâğıt filtre, kahvenin içerisindeki ve kolesterolü yükseltebilen bazı doğal yağlı maddeleri büyük ölçüde tutuyor. Türk kahvesi ise filtresiz olduğu için bu maddeler daha fazla kalıyor." Bu nedenle kolesterolü yüksek hastalar için filtre kahve tercihinin daha doğru olabileceğini söyledi, fakat sağlıklı kişilerin ölçülü Türk kahvesi tüketmesinden endişe etmesine gerek olmadığını ekledi.

Tansiyon, çarpıntı ve ritim bozuklukları:

Kafeinin kısa süreli olarak tansiyonu yükseltebileceğini ve bazılarında çarpıntı hissi yaratabileceğini belirten Torun, düzenli kahve tüketenlerde bu etkinin zamanla azalabildiğini söyledi. Ancak kafeine duyarlılığı yüksek, tansiyonu kontrolsüz veya kahve sonrası belirgin tansiyon artışı yaşayan kişilerin tüketimi sınırlaması gerektiğini vurguladı.

Ritim bozuklukları bağlamında Torun, uzun yıllar süren kaygıların güncel çalışmalarla örtüşmediğini; ölçülü kahve tüketiminin atriyal fibrilasyon riskini belirgin şekilde artırdığına dair güçlü kanıtların olmadığını ifade etti. Buna rağmen çarpıntıya göğüs ağrısı, bayılma, ciddi nefes darlığı veya şiddetli baş dönmesi gibi belirtiler eşlik ediyorsa, durumun sadece kahveye bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Pratik öneriler ve günlük sınırlar:

Torun, kahve tüketimine ilişkin pratik önerilerini şu şekilde sıraladı: Kahveyi ölçülü tüketin; mümkünse sade veya az şekerli tercih edin; kolesterol yüksekse filtresiz kahveleri sınırlayın; akşam saatlerinde uyku bozulmayacak şekilde tüketin; kahve sonrası belirgin tansiyon yükselmesi veya rahatsız edici çarpıntı varsa miktarı gözden geçirin. Ayrıca sağlıklı yetişkinler için günlük yaklaşık 400 mg kafeinın genel olarak güvenli kabul edilen üst sınırlardan biri olduğunu, ancak fincan büyüklüğü ve hazırlanma yöntemine göre kafein miktarının değiştiğini hatırlattı.

Torun'un ana mesajı, kalp hastası olmayan sağlıklı yetişkinlerin kahveden korkmaması gerektiği yönünde: "Bugünkü bilimsel bilgiler bize ölçülü kahve tüketiminin kalp sağlığı açısından genel olarak güvenli olduğunu ve birçok çalışmada olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkili bulunduğunu gösteriyor."

Yaşam tarzı öncelikli olmalı:

Uzman, kahvenin tek başına kalp sağlığını belirleyen bir faktör olmadığını; düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarasız yaşam, tansiyon ve kolesterol kontrolü ile kaliteli uykunun çok daha belirleyici olduğunu vurguladı. Torun, "Bütün bunların yanında sabah içtiğiniz bir fincan kahveden korkmanıza da gerek yok. Kahvenizi gönül rahatlığıyla, ölçülü şekilde içebilirsiniz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AKIN TORUN