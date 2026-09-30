Kampüs ateşi etrafında yeni dostluklar: Niğde'de öğrenciler 'hoş geldiniz' etkinliğinde buluştu

Köprü kuran buluşma niğde kampüsünde gerçekleşti

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "hoş geldiniz" buluşması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinlik, Sultan II. Kılıçarslan Yurdu bahçesinde açık havada yapıldı ve katılımcılara samimi bir başlangıç fırsatı sundu.

etkinlikte neler yaşandı:

Program boyunca müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynandı; öğrenciler, yakılan ateş etrafında sohbet ederek yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Etkinlik, hem eğlenceye hem de sosyal bağların kurulmasına imkan verdi; katılımın yoğun olduğu anlarda birlikte gülme ve paylaşma öne çıktı.

amaç ve organizasyonun mesajı:

Yeni eğitim-öğretim dönemine güçlü bir giriş yapılmasını hedefleyen buluşmada amaç, öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak ve kampüs yaşamına uyum sürecini kolaylaştırmaktı. Organizasyonu paylaşan yetkililer, "Daha yolun başındayız; ancak bu dönem birlikte gülecek, birlikte güzel anlar yaşayacak çok hatıralar biriktireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, öğrencilerin ilk üniversite anılarını birlikte oluşturmasına olanak tanıdı; yeni kurulan arkadaşlıklar ve paylaşılan anlar, dönemin başında sosyal dayanışmayı güçlendirecek nitelikteydi. Katılımcılar programı keyifli ve verimli bir başlangıç olarak değerlendirdi.

NÖHÜ ÖĞRENCİLERİ “HOŞ GELDİNİZ” BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ