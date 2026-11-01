Kampüs gecesinde tilki arayışı: Çukurova Üniversitesi'nde cep telefonuna yansıdı

görüntülerin içeriği:
Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine giren bir tilki, çevrede bir süre dolaşıp yiyecek aradı. Tilkinin yerleşke içindeki gezintisi kısa sürdü; belirli arayışın ardından bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, kampüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
tilkinin davranışı:
Kayıtta tilkinin sakin adımlarla çevreyi koklayıp aradığı ve etrafa dikkatle bakındığı görülüyor. Görüntü, tilkinin kampüs içindeki hareketlerini ve yiyecek arama davranışını belgeliyor.
kayıt ve sonraki bilgi:
Görüntüyü kaydedenin bir vatandaş olduğu belirtiliyor; olayla ilgili başka bir açıklama ya da yetkililere bildirim yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
ADANA’DA GECE YİYECEK ARAYAN TİLKİ, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
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