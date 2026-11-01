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Kampüs gecesinde tilki arayışı: Çukurova Üniversitesi'nde cep telefonuna yansıdı

Adana'da Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde gece yiyecek arayan bir tilki, kampüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Kampüs gecesinde tilki arayışı: Çukurova Üniversitesi'nde cep telefonuna yansıdı

görüntülerin içeriği:

Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine giren bir tilki, çevrede bir süre dolaşıp yiyecek aradı. Tilkinin yerleşke içindeki gezintisi kısa sürdü; belirli arayışın ardından bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, kampüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

tilkinin davranışı:

Kayıtta tilkinin sakin adımlarla çevreyi koklayıp aradığı ve etrafa dikkatle bakındığı görülüyor. Görüntü, tilkinin kampüs içindeki hareketlerini ve yiyecek arama davranışını belgeliyor.

kayıt ve sonraki bilgi:

Görüntüyü kaydedenin bir vatandaş olduğu belirtiliyor; olayla ilgili başka bir açıklama ya da yetkililere bildirim yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

ADANA’DA GECE YİYECEK ARAYAN TİLKİ, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

ADANA’DA GECE YİYECEK ARAYAN TİLKİ, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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