Kampüs gecesinde tilki arayışı: Çukurova Üniversitesi'nde cep telefonuna yansıdı

görüntülerin içeriği:

Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine giren bir tilki, çevrede bir süre dolaşıp yiyecek aradı. Tilkinin yerleşke içindeki gezintisi kısa sürdü; belirli arayışın ardından bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, kampüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

tilkinin davranışı:

Kayıtta tilkinin sakin adımlarla çevreyi koklayıp aradığı ve etrafa dikkatle bakındığı görülüyor. Görüntü, tilkinin kampüs içindeki hareketlerini ve yiyecek arama davranışını belgeliyor.

kayıt ve sonraki bilgi:

Görüntüyü kaydedenin bir vatandaş olduğu belirtiliyor; olayla ilgili başka bir açıklama ya da yetkililere bildirim yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

ADANA’DA GECE YİYECEK ARAYAN TİLKİ, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ