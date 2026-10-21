Kampüs stantlarıyla güvenlik mesajı: polis 28 bin 170 öğrenciyle buluştu

Emniyet, gençlerle doğrudan iletişim kurdu

Eskişehir'de yürütülen 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde polis ekipleri üniversite kampüslerinde stantlar kurarak öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmayı yürüten birim, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında ekipler, 21 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında farklı kampüs alanlarında açılan stantlarda yaklaşık 28 bin 170 öğrenciyle birebir iletişim kurdu. Standlarda güvenlik bilinci, olası tehditlere karşı korunma yolları ve iletişim kanalları hakkında rehberlik sunuldu.

Emniyetin mesajı:

İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda projenin hedefi vurgulanarak, 'Eskişehir’e hoş geldiniz gençler! 2026-2027 akademik yılında geleceğin mimarları gençlerimizle kampüslerde buluştuk. Eskişehir Emniyeti olarak her an, her adımda yanınızdayız' ifadelerine yer verildi. Bu ifade, çalışmanın yalnız bilgi aktarımı değil aynı zamanda güven ve dayanışma kurma yönünü de ön plana çıkardığını gösteriyor.

Proje, kampüs güvenliğini artırmaya yönelik pratik yaklaşımın bir örneği olarak kayda geçti; etkinlikler boyunca öğrencilerle kurulan temaslar, ilerleyen dönemde benzer uygulamaların planlanmasına temel teşkil edecek.

ESKİŞEHİR'DE 'EL ELE GÜVENLİ GELECEĞE' PROJESİ KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE KAMPÜSLERDE KURULAN STANTLARDA 28 BİN 170 ÖĞRENCİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ.