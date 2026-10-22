Belek'te JWCA 2026 ilk etapta altyapı ekipleri şampiyonluklara uzandı

Belek'te JWCA 2026 ilk etap sonuçları

Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026 ilk etap müsabakalarının final karşılaşmaları tamamlandı. Mardan Stadyumu'nda oynanan maçların ardından U17-18, U16, U15, U14 ve U13 kategorilerinde şampiyonlar belirlendi.

Kategoriler ve dereceye giren takımlar:

U17-18 kategorisinde şampiyonluğa Aspendos Atletik SK ulaştı; ikinci sırayı Kastamonuspor, üçüncülüğü ise El Nuhbe aldı.

U16 kategorisinde birinciliği Borussia Dortmund kazandı; Ulduz Academy ikinci, Kastamonuspor üçüncü oldu.

U15'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar şampiyon olurken, Esbjerg FB ikinci, Kastamonuspor üçüncü sırayı aldı. U14 kategorisinde birinciliği Yunanistan'dan Panathinaikos elde etti; FC 2 Korriku ikinci, FC Vazisubani üçüncü oldu. U13'te ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb şampiyonluğa uzandı; AZ Alkmaar ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva ölçeği ve ikinci etap:

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen JWCA 2026, iki etap halinde gerçekleştiriliyor: ilki 17-21 Ekim, ikincisi 22-26 Ekim tarihlerinde yapılıyor. Organizasyon, U8'den U18'e uzanan 10 yaş kategorisinde 5 kıtadan, 40 ülke ve 300'ün üzerinde takım ile yaklaşık 4 bin genç futbolcuyu buluşturuyor.

Turnuvada Avrupa'nın altyapı kulüpleri de yer alıyor; aralarında Borussia Dortmund, AZ Alkmaar, Panathinaikos ve Dinamo Zagreb gibi ekiplerin bulunduğu takımlar, genç oyunculara uluslararası rekabet deneyimi sunuyor.

İkinci etapta U8, U9, U10, U11 ve U12 kategorilerindeki müsabakalar Kundu-Aksu bölgesindeki Football World sahalarında oynanıyor; final karşılaşmaları ise 26 Ekim'de Mardan Stadyumu'nda tamamlanacak.

ANTALYA’NIN BELEK BÖLGESİNDE DÜZENLENEN JUNİOR WORLD CUP ANTALYA (JWCA) 2026’NIN İLK ETAP MÜSABAKALARINDA U17-18 KATEGORİSİNDE ASPENDOS ATLETİK SK, U16’DA BORUSSİA DORTMUND, U15’TE AZ ALKMAAR, U14’TE PANATHİNAİKOS VE U13’TE DİNAMO ZAGREB ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.