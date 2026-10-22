Gaziantep modeliyle amatör spora 14 milyon liralık yatırım

Gaziantep'te amatör spor kulüplerine kapsamlı mali destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla bu yıl da amatör spor kulüplerine yönelik destek programını sürdürdü. Toplam 115 amatör spor kulübüne 14 milyon TL nakdi destek sağlandı; uygulama, Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen lansmanla sporcular, antrenörler ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla duyuruldu.

destek ölçütleri ve öncelikler:

Verilen desteklerin miktarı ve dağılımı; kulüplerin liglere katılımı, altyapı faaliyetleri, kadın ve engelli sporlarına yönelik çalışmalar, branş çeşitliliği, ulusal ve uluslararası başarıları ile milli takımlara kazandırılan sporcular dikkate alınarak belirlendi. Programın amacı sadece kısa vadeli nakdi yardım sunmak değil, kulüplerin sürdürülebilir kapasitesini güçlendirerek yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak.

gaziantep modeli ve altyapı yatırımları:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin genç sporculara hitaben, "Geleceğin Arda Güler’lerini, geleceğin Muhammed Salah’larını, geleceğin Lamine Yamal’larını sevgiyle, hürmetle selamlıyor; hoş geldiniz diyorum. Amatör demek heyecan demek, aşk demek, İstiklal Marşı’mızı okutmak ve al yıldızlı bayrağı bütün dünyaya dikmek demek" sözleriyle altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Şahin ayrıca "Altyapıyı sağlam atarsak neden yurt dışından oyuncu gelsin? ’Alman modeli’ diyorlar, artık bu ’Gaziantep modeli’ olacak. Biz bu modeli Türkiye, Türkiye modelini ise dünya modeli yapmaya hazırız" ifadeleriyle uzun vadeli hedefleri özetledi.

Başkan Şahin, denizi olmayan bir kentten dünya paralimpik yüzme şampiyonu Kaan’ın çıkmasını örnek göstererek, sağlanan imkanlar ve istikrarlı yatırımların yeni başarıların yolunu açacağını belirtti ve yetenek tarama çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Büyükşehir Belediyesinin desteğinin yalnızca nakdi yardımlarla sınırlı kalmadığını, okul sporları, yetenek taramaları ve kulüplerin altyapılarının dizayn edilmesi gibi bileşenleri kapsayan kapsamlı bir Gaziantep modeli üzerinde çalışıldığını aktardı. İl Müdürü Şahin, bu bütüncül yaklaşımın sporcu sayısını artırma ve kent markasını hem Türkiye'de hem dünyada duyurma hedefi taşıdığını ifade etti.

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper, programın ekonomik katkıdan öte sporcuların, antrenörlerin ve ailelerin geleceğe yönelik hedeflerine destek olduğunu belirtti. Alper, Başkan Fatma Şahin’in gençliği ve sporu önceliklendiren bir vizyonla hareket ettiğini ve yapılan yatırımların yalnızca bugüne değil geleceğe yönelik olduğunu söyledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin de amatör spora yapılan yatırımların Gaziantep’in ulusal ve uluslararası alandaki sportif başarılarına katkı sağlayacağını belirtti. Programa katılan Türkiye şampiyonu tekvandocu Mustafa Çelik ise düzenli destek için Başkan Şahin’e teşekkür ederek, Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini "dünya şampiyonluğu" olarak açıkladı.

Program, sporcular, kulüp temsilcileri ve protokol üyelerinin katıldığı hatıra fotoğrafı ile son buldu; yetkililer desteklerin devam edeceğinin ve Gaziantep modelinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN AMATÖR SPORA BU YIL DA 14 MİLYON TL'LİK DEV DESTEK