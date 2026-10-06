Kampüste hareketlilik: Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları tanıtım günleri başladı

Düzce Üniversitesi'nde tanıtım günleri başladı

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri", 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan stantlarla öğrencilere kapılarını açtı. Etkinlik, kampüs içi sosyal hayatı güçlendirmeyi ve öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmesini amaçlıyor.

topluluk çeşitliliği ve amaç:

Üniversite bünyesinde 150’ye yakın öğrenci topluluğu bulunuyor. Tanıtım günlerinde topluluklar; daha önce gerçekleştirdikleri faaliyetleri, sergiledikleri projeleri ve 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için planladıkları çalışmaları öğrencilerle paylaşıyor. Organizasyon, öğrencilere topluluk kurma veya üye olma yoluyla sosyal çevre edinme, etkinlik planlama ve takım çalışması gibi alanlarda fırsatlar sunmayı hedefliyor.

öğrenci kazanımları ve rektör ziyareti:

Topluluk üyeleri etkinliklerde yeteneklerini keşfetme, özgüven kazanma, liderlik ve yönetim becerileri elde etme gibi kazanımlarından bahsediyor ve kampüsteki diğer öğrencileri katılmaya davet ediyor. Stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, toplulukların proje ve faaliyetlerini dinleyerek öğrencilere destek sözü verdi ve onlara başarılar diledi.

Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, kampüs yaşamını canlandırmaya yönelik bu kapsamlı tanıtım programıyla 9 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TANITIM GÜNLERİ" 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI’NDA BAŞLADI.