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Kampüsüne 50 yıllık mirasla modern yatırım: Bursa Uludağ Üniversitesi yeni merkezi derslik binasını açtı

Bursa Uludağ Üniversitesi, 30 bin 199 m²'lik Merkezi Derslik Binası ile Sanat Galerisi'ni açtı; '50. Yıl Kitabı' kamuoyuna tanıtıldı, kampüs öğrenci ve araştırmaya yeni imkanlar sunuyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kampüsüne 50 yıllık mirasla modern yatırım: Bursa Uludağ Üniversitesi yeni merkezi derslik binasını açtı

Merkezi Derslik Binası kampüsün yeni çekim merkezi olacak:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) düzenlenen açılış töreniyle yaklaşık 30 bin 199 metrekare inşaat alanına sahip yeni Merkezi Derslik Binası'nı hizmete aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, proje sürecinin geçmiş dönem rektörlerinin katkılarıyla başladığını ve tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana üniversitenin 'araştırma üniversitesi' vizyonuyla hareket ettiklerini ve modern tesislerin bu hedefe hizmet edeceğini vurguladı.

Teknik donanım ve akademik kullanım:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, yapının dört kattan oluştuğunu ve Özgür Kavaklı firması tarafından tamamlandığını belirtti. Binada 4 büyük amfi, 5 küçük amfi, 5 büyük salon derslik ve 7 laboratuvar bulunuyor; tıp, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat ve ziraat gibi fakültelerin öğrencileri burada temel bilim derslerini alacak. Çiftçi, ayrıca lisansüstü öğrenciler için kameralı tez savunma salonunun hazırlandığını ve yapının disiplinlerarası çalışmaları teşvik edecek bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

'50. Yıl Kitabı' ve sanat galerisi:

Tören kapsamında kampüsün estetik yapısını güçlendirecek Sanat Galerisi de ziyaretçilere açıldı ve üniversitenin yarım asırlık tarihini anlatan '50. Yıl Kitabı' kamuoyuna tanıtıldı. Rektör Yılmaz, sanat galerisi ve kitabın üniversitenin mirasını geleceğe taşıyacak somut göstergeler olduğunu ifade ederek emeği geçen akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Üniversitenin kuruluşundan bugüne uzanan anlatı:

Kitabın editörlerinden Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, çalışmanın kökeninin 1965 yılı kalkınma planlarındaki sağlık hizmetleri ve tıp fakültesi ihtiyacına dayandığını, kuruluş sürecinin ise 11 Nisan 1975'te resmiyet kazandığını anlattı. Arşivler, eski gazeteler ve dönemde görev yapanlarla yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan eser, üniversitenin hafızasını kayıt altına almayı ve sonraki kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Tören, Sanat Galerisi ile eş zamanlı açılan '50 Yıllık Zaman Cetveli' sergisinin gezilmesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'a plaket takdiminin ardından son buldu. Üniversite yönetimi, proje başlangıcından tamamlanmasına kadar katkı sunan firma ve personele teşekkür ederek bu yatırımların kampüsü akademik ve kültürel açıdan güçlendireceğini vurguladı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), KÖKLÜ GEÇMİŞİNİ MODERN YATIRIMLARLA TAÇLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR....

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), KÖKLÜ GEÇMİŞİNİ MODERN YATIRIMLARLA TAÇLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR. AÇILIŞ TÖRENİNDE, YAKLAŞIK 30 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANINDAN OLUŞAN MERKEZİ DERSLİK BİNASI HİZMETE GİRERKEN; KAMPÜSÜN ESTETİK RUHUNU BESLEYECEK SANAT GALERİSİ’NİN KAPILARI DA ZİYARETÇİLERE ARALANDI. TÖRENDE AYRICA ÜNİVERSİTENİN YARIM ASIRLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN "50. YIL KİTABI" KAMUOYUNA TANITILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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