Kamu görevlisine saldırı sonrası zabıta için koruma talepleri yükseliyor

Olay ve müdahale

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde görev yapan bir zabıta memuru, görev sırasında fiziki saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan personel için adli süreç başlatıldı; olay, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinliklerinin sürdüğü bir güne denk geldi.

Derneğin değerlendirmesi:

Zabıta Derneği adına konuşan av. Kardelen Akyüz, saldırıya uğrayan memura ve teşkilata geçmiş olsun dileklerini iletti. Akyüz, zabıta personeline yönelik sözlü ve fiziki saldırıların münferit olaylar olmadığına dikkat çekerek, derneğe kayıtlı zabıta memurlarından 40'tan fazla adli olayın taraflarına intikal ettiğini söyledi.

Akyüz, zabıta ekiplerinin gece gündüz kent huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşların güvenli yaşam hakkını korumak amacıyla görev yaptığını; görev başındaki kamu görevlilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Nedenler ve tespitler:

Dernek avukatı, adli olaylardaki artışta cezasızlık algısı, ekonomik şartlar ve şiddetin normalleşmesi gibi faktörlerin etkili olduğunu belirtti. Akyüz, ayrıca saldırganların birçok dosyada aynı kişiler olmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti ve son olayın ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Talepler ve hukuki adımlar

Açıklamada zabıta personelinin genişleyen görev alanı; iş yeri denetimleri, seyyar satıcı kontrolleri, ruhsat ve işgal denetimleri, çevre ve halk sağlığı uygulamaları ile pazar yeri düzenlemeleri gibi farklı sahalarda çeşitli risklerle karşılaştığı hatırlatıldı. Bu nedenle mevcut hukuki ve kurumsal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Somut talepler arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında zabıtaya özgü bir Zabıta Hizmetleri Sınıfı oluşturulması; görev sırasında karşılaşılan fiziki ve hukuki risklere karşı etkin koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi; mesleğin taşıdığı risklerin özlük ve sosyal haklara yansıtılması ve saldırıya uğrayan personelin yalnız bırakılmaması gerektiği yer aldı.

Hukuki takip ve dayanışma:

Dernek, Mudanya Güzelyalı'daki saldırıyla ilgili adli sürecin takipçisi olacaklarını ve gerekli hukuki işlemlerin titizlikle yürütülmesini beklediklerini duyurdu. Açıklamada, sendikaların desteği öne çıkarıldı; Tüm-Bel Sen, Türk Yerel Hizmet Sen, Bağımsız Yerel Hak Sen, Bem-Bir-Sen ve Yeni Yerel Sen temsilcilerine teşekkür edildi.

Açıklama, "Kamu düzenini koruyanların da korunmaya hakkı vardır" sözleriyle sonlandırıldı ve kamu görevlisine yönelik şiddete karşı ortak bir tavır çağrısı yapıldı.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI MAHALLESİ’NDE GÖREVİNİ YAPTIĞI SIRADA FİZİKİ SALDIRIYA UĞRAYAN ZABITA MEMURU HASTANEYE KALDIRILIRKEN, OLAYIN ARDINDAN ZABITA DERNEĞİ TARAFINDAN BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ.