Kamyon şarampole devrildi, Afad sürücüyü kurtardı

Elazığ'da kamyon kazası ve kurtarma:

Elazığ'ın Maden ilçesi Kartaldere köyü mevkiinde seyir halindeki bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu araçta sürücü sıkıştı ve yaralandı. Kaza, bölgeden edinilen bilgilere göre Ü.Ü. idaresindeki 27 AKU 150 plakalı kamyonun devrilmesiyle gerçekleşti.

Olay yeri ve müdahale:

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, kazada araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için müdahale etti. Çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kazanın sebepleri ve süreçle ilgili soruşturma yetkililer tarafından yürütülüyor.

ELAZIĞ’DA KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANAN VE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.