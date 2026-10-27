Karayola saçılan pancarlar: Karapınar'da römork devrildi

kaza ve yolun durumu:

Konya'nın Karapınar ilçesi, Merdivenli mevkii yakınlarında Karapınar-Konya kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, hasattan dönen pancar yüklü traktörün arkasındaki römorklara aynı yönde seyreden bir tırın çarpması sonucu römork devrildi. Çarpmanın etkisiyle römorkta taşınan tonlarca şeker pancarı kara yoluna saçıldı ve yolda bir süre trafik aksadı.

Olayda traktör sürücüsü yara almadan kazayı atlattı; yetkililerden alınan bilgiye göre yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgedeki vatandaşlar hızla yardıma koştu, devrilen römorkun kaldırılması ve yola saçılan pancarların temizlenmesi çalışmalarına destek verdiler. Temizleme ve kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

görüntüler ve tanıklıklar:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, pancar yüklü traktör ve römorkların seyri sırasında tırın çarpma anı net biçimde görülüyor; çarpmanın yarattığı gürültünün ardından çevredeki kişilerin yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıyor. Yetkililer ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde olay daha büyük bir yaralanma veya can kaybı olmadan atlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve yolu kullanan sürücüler için uyarılar yerel ekiplerce sürdürülüyor; yetkililer özellikle tarım makinelerinin bulunduğu güzergahlarda dikkatli ve hız sınırlamalarına uygun seyretme çağrısı yaptı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE PANCAR YÜKLÜ TRAKTÖRE AYNI YÖNDE SEYREDEN TIRIN ÇARPMASI SONUCU RÖMORK DEVRİLDİ. TONLARCA ŞEKER PANCARI YOLA SAÇILIRKEN, KAZADA YARALANAN OLMADI. KAZA ANI İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.