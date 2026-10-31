Kamyonet ile tırın çarpışması Emirdağ'da olası faciayı önledi

Camili mevkiinde çarpışma

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Camili mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 16 JD 861 plakalı kamyonet ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet savruldu, ancak aracın devrilmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Yaralı ve ilk müdahale:

Kamyonette bulunan bir kişi olay yerinde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında kurumdan yapılan açıklamada ayrıntı verilmedi.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Haberde tırın plakası ve sürücülerin kimlik bilgileri henüz belirlenemediği; jandarma ekiplerinin olayın nedenini tespit etmek için görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelediği bildirildi.

Kazanın yol trafiğine etkisi, ekiplerin çalışmaları süresince kontrollü olarak giderildi. Yetkililer, sürücülere benzer bölgelerde dikkatli olmaları ve hız ile takip mesafesine özen göstermeleri uyarısında bulundu.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZADA ARACIN DEVRİLMEMESİ İSE YAŞANABİLECEK BİR FACİANIN ÖNÜNÜ GEÇTİ.