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Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Bağcılar'da 1 Haziran'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden B.E.D.'nin ölümüne ilişkin aranan H.Y., Çeşme'de kaçış hazırlığında yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Olayın seyri:

İstanbul Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde 1 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda, B.E.D. (20) göğüs ve bacak bölgelerinden yaralanarak yaşamını yitirdi. Olay anında motosikletle bölgeye geldikleri belirlenen şüpheliler arasında, silahla ateş açan kişinin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda, motosikletin arkasında bulunduğu ve ateş açtığı belirlenen kişinin H.Y. (23) olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için sürdürülen çalışmalar kapsamında, H.Y.'nin İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı yönünde bilgi elde edildi.

Gözaltı ve adli süreç:

28 Ekim tarihinde Çeşme'de yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü ve olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın teknik ve saha ayağının sonucu olarak yapılan tespitler, yakalamaya kadar geçen süreçte kolluk birimlerinin koordineli çalışmasının rolünü ortaya koyuyor. Adli süreç ilerledikçe, soruşturmanın diğer yönlerine ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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