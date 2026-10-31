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Bahşılı'da binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma operasyonunda 6 bin 953 sentetik ecza hap ve 3 kullanım aparatı ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahşılı'da binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Bahşılı'da binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Olay, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K.'nin (27) ikametlerinde ve üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda 6 bin 953 adet sentetik ecza hap ile 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Bulunan malzemeler emniyete alınarak incelenmek üzere delil niteliğinde muhafaza edildi.

şüpheliler ve yargı süreci:

Gözaltına alınan dört şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri tutuklama kararı vererek tümünü ceza infaz kurumuna gönderdi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürdürülüyor.

Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik denetimlerin devam edeceğini ve kolluk kuvvetlerinin bu tür kaçakçılıkla mücadeleyi sürdüreceğini gösteriyor. Ele geçen miktar ve aparatların türü, olayın ticari amaçlı olabileceğine işaret ediyor.

KIRIKKALE&#039;NİN BAHŞILI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 953...

KIRIKKALE'NİN BAHŞILI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 953 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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