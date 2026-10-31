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Afşin'de tarımda su tasarrufu için modern sulama eğitimi tamamlandı

Afşin'de düzenlenen etkin ve verimli sulama eğitimi 12 kursiyerin sertifikasıyla sona erdi; Kaymakam Abdullah Arslantürk sertifikaları takdim etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Afşin'de tarımda su tasarrufu için modern sulama eğitimi tamamlandı

Afşin'de eğitim programı tamamlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tarımda su tasarrufunu artırmaya yönelik düzenlenen eğitim programı başarıyla tamamlandı. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede ilk kez hayata geçirilen kursta, modern sulama yöntemleri çiftçilere anlatıldı. Kursu başarıyla tamamlayan 12 kursiyer için düzenlenen törende sertifikalar verildi.

Eğitimin hedefleri ve içerği:

Programın temel amacı, geleneksel uygulamaların yerine daha verimli sulama tekniklerinin benimsenmesini sağlamak ve çiftçilerin bilgi-becerilerini geliştirmek olarak belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında suyun bilinçli kullanımının önemine dikkat çekerek, geleneksel vahşi sulama yerine modern sistemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sertifikalandırma ve ekipman desteği:

Töreni, Afşin Kaymakamı Abdullah Arslantürk takiben kursiyerlere sertifikalarını teslim etti. Programın sonunda çiftçilere, bitkilerin sulama ihtiyacını doğru belirlemelerine yardımcı olacak toprak nem ölçüm cihazları dağıtıldı. Cihazların dağıtımıyla amaç, sulama zamanlaması ve su kullanımının optimizasyonunu pratik olarak desteklemek oldu.

Yetkililer, bu tür uygulamalı eğitimlerin yaygınlaştırılmasıyla hem su kaynaklarının korunmasının hem de tarımsal verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Kursiyerlerin edindiği bilgiler ve verilen ölçüm cihazları, sahada daha bilinçli sulama uygulamalarına geçişi hızlandırması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE TARIMDA SU TASARRUFUNU ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİN VE...

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE TARIMDA SU TASARRUFUNU ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİN VE VERİMLİ SULAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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