Sonbaharın renkleri Afyonkarahisar'ı tabloya çevirdi

Afyonkarahisar'da sonbahar görsel şöleni

Afyonkarahisar'da sonbaharın gelmesiyle şehirde ortaya çıkan renkli manzaralar görenleri mest etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntüler, kentin farklı noktalarındaki dönüşümü ortaya koydu.

Kışlacık ve kent merkezinden kareler:

Kışlacık Mahallesi başta olmak üzere çekilen fotoğraflarda ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yaprakları ve güneş ışığının yarattığı yansımalar ön plana çıktı. Bu birleşim izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.

Görüntülerin izleyici etkisi:

Paylaşılan görüntüler, sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtarak izleyenlerin beğenisini topladı. Kente özgü detaylar ve renk kompozisyonu dikkat çekti.

Yılmaz'ın kayıtları, Afyonkarahisar'da mevsim değişiminin estetik yönünü gözler önüne serdi ve sonbahar manzaralarını canlı tutan kareler sundu.

Afyonkarahisar’da sonbahar manzaraları mest etti