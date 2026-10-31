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Ahır yangını Donanma Mahallesi'nde 34 hayvan telef oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi'nde sabah çıkan ahır yangınında 3 koyun, 1 köpek, 20 tavuk, 9 güvercin ve 1 tavşan hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ahır yangını Donanma Mahallesi'nde 34 hayvan telef oldu

Yangın yerinde hasar:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi Kalıcı Konutlar bölgesinde, Yakup Karakaya'ya ait yaklaşık 4 dönümlük arazide bulunan ahırda sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine dair edinilen bilgilere göre, yangında ahır kullanılamaz hale geldi ve içinde bulunan hayvanlardan 3 koyun, 1 köpek, 20 tavuk, 9 güvercin ve 1 tavşan telef oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bölgedeki ilk değerlendirmelerde elektrik bağlantısı bulunmadığı, dolayısıyla yangının elektrik kaynaklı olma olasılığının düşük olduğu bildirildi. Ahırda meydana gelen hasar işlevsiz hale gelecek düzeyde olduğundan, hayvanların barındırılması konusunda sahipleri belirsizlik yaşıyor.

sahibinin açıklamaları:

Ahır sahibi Yakup Karakaya, olaydan sabah komşularının telefonuyla haberdar olduğunu söyledi. Karakaya, dün gece hayvanların kapatıldığını, olağan dışı bir durumun fark edilmediğini ve kimseye zararlarının dokunmadığını belirtti. Karakaya ayrıca, burada elektrik olmadığını ve yangına neden olabilecek bir durum gözlemlemediğini ifade etti.

Olayla ilgili konuşurken Karakaya, 'Bu kış kıyamette hayvanları nereye koyacağımı bilmiyorum' diyerek çaresizliğini dile getirdi. Komşularıyla herhangi bir sorunlarının olmadığını, kimseyi doğrudan suçlamadığını, ancak yetkililerden yardım talep ettiğini aktardı. Ayrıca bölgedeki daha önce yaşanan bazı küçük yangın vakalarından ve kestane toplamaya gelenlerin bulunduğundan söz etti.

soruşturma ve takip:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere delil toplama ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirme çalışması yürütüyor. Sahip tarafından belirtilen saha ve hasar bilgileri soruşturmada dikkate alınacak önemli veriler arasında bulunuyor.

Öne çıkan husus, ahırın kullanılamaz hale gelmesi ve toplam 34 hayvanın telef olmasıdır; bu durum hem maddi kayıp hem de hayvanların barınma ihtiyacı açısından acil müdahale gerektiriyor.

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA, İÇERİSİNDE KOYUN, TAVUK, GÜVERCİN, TAVŞAN VE KÖPEĞİN...

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA, İÇERİSİNDE KOYUN, TAVUK, GÜVERCİN, TAVŞAN VE KÖPEĞİN BULUNDUĞU AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ. HAYVANLARI TELEF OLAN YAKUP KARAKAYA, "BU KIŞ KIYAMETTE HAYVANLARI NEREYE KOYACAĞIMI BİLMİYORUM" DİYEREK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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