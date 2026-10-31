Sumbas'ta samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve ilk müdahale:

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde gece saatlerinde bir samanlıkta yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve söndürme çalışmalarına başladı.

itfaiye müdahalesinin ayrıntıları:

Olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

çıkış nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir belirleme yapılmadı; yetkililer, yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Bölgedeki teknik ekipler delil toplama ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için yangın güvenliği ve erken ihbarın önemine işaret ederek, yerel halkı tedbirli olmaya çağırdı.

OSMANİYE’DE SAMANLIK YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ