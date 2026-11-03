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Kamyonetle gelip sindire sindire yediler, hesabı ödemeden ayrıldılar

İzmit Yenişehir'de kamyonetle restorana gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıyı yedikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı; olay kameralarda.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kamyonetle gelip sindire sindire yediler, hesabı ödemeden ayrıldılar

Olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 2 erkek ve 1 kadın, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan siparişlerini tüketti. Müşteriler ayrıca çaylarını da içti; daha sonra hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldılar.

görüntülerde neler var:

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlar, kişilerin kamyonetle gelip masada tatlı yemeleri ve çay içmelerini gösteriyor. Kayıtlarda kadının önce araca doğru yönelmesi, ardından restoranda kalan iki erkeğin çalışanları kontrol ederek birbirlerine bakmaları ve daha sonra hep birlikte mekandan ayrılmaları yer alıyor.

işletme tepkisi ve hukuki adım:

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini, tatlılarını sindire sindire tükettiklerini ve ardından hesabı ödemeden ayrıldıklarını belirtti. Tuğrulaşık, hesap tutarının 2 bin 800 lira olduğunu söyleyerek şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Olayın kayda alınmış olması, işletmenin şikayetiyle birlikte sorumluların tespit edilmesine yönelik adımların atılmasında kullanılması bekleniyor.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE RESTORANA GELEN 2 ERKEK VE 1 KADIN, YEMEK YİYİP ÇAY İÇTİKTEN SONRA 2...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE RESTORANA GELEN 2 ERKEK VE 1 KADIN, YEMEK YİYİP ÇAY İÇTİKTEN SONRA 2 BİN 800 LİRALIK HESABI ÖDEMEDEN AYRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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