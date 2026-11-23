Kan portakalıyla yerel lezzet atölyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de düzenlenen "Kan Portakallı Kadayıflı Çikolata Atölyesi"nde Mersin’e özgü kan portakalı, çikolata ve kadayıf bir araya getirildi. Etkinliğin amacı yerel ürünleri tanıtmak ve kadınlara yeni üretim teknikleri kazandırmak olarak açıklandı.

Etkinliğe katılanların sayısı yaklaşık 10 kadın oldu. Katılımcılar, çikolata yapımının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenirken aynı zamanda gıda güvenliği konusunda bilgilendirildi; böylece hem lezzet üretimi hem de tüketici sağlığına yönelik dikkat çekildi.

Uygulamalı eğitim ve gıda güvenliği:

Atölyede çikolata temperleme, dolgu teknikleri ve kadayıfla kombinasyonun incelikleri uygulamalı olarak gösterildi. Gıda mühendisi Tuğba Karakış, atölyenin amacını şöyle özetledi: "Bu atölyelerimizle amacımız, Mersin’e özgü kan portakalını tanıtmak ve kan portakalı ile katma değerli ürünler üretmektir. Bugün de yaklaşık 10 katılımcımız ile kan portakallı kadayıflı çikolata yaptık. Atölyemizde aynı zamanda çikolata yapım teknikleri ve gıda güvenliği bilgilendirmesi yaptık."

Katılımcı deneyimi ve yerel değer yaratma:

Katılımcılar, hem yeni bir tarif öğrenme imkânı buldu hem de Mersin’in yerel lezzetlerini farklı formatlarda değerlendirme fırsatı yakaladı. Atölyeye katılan Ferhan Çalsal, belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Kan portakallı kadayıflı çikolata atölyesine geldik. Belediyemize böyle güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ederiz. Ben ilk defa katıldım ve çok güzel geçti, çok hoşuma gitti. Her zaman gelmek isterim" dedi.

Organizatörler, ilçe ve köylerde düzenlenen bu tür etkinliklerin hem kadınların ekonomik katılımını artırmayı hem de Mersin’in tarımsal ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedeflediğini vurguladı. Etkinliğe katılmak isteyen kadınlara ücretsiz ulaşım imkânı sağlandığı da açıklandı.

BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘KAN PORTAKALLI KADAYIFLI ÇİKOLATA ATÖLYESİ’NDE KADINLAR, MERSİN’E ÖZGÜ KAN PORTAKALINI ÇİKOLATA VE KADAYIFLA BİRLEŞTİREREK FARKLI BİR LEZZET HAZIRLADI.