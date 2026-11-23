Evden başladı, yerel dokuyu ürüne dönüştürdü:

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Arzu Çakan, yaklaşık 4,5 ay önce evinin mutfağında sabun üretimine başladı. İnternetten izlediği videolarla kendini geliştiren Çakan, ilçenin cevizi ve üzümünden ilham alarak hediyelik sabunlar tasarladı. Hazır sabun bazını benmari usulü eritip kalıplara döken girişimci, ürünlerini farklı renk ve kokularla çeşitlendiriyor.

Üretim yelpazesi içinde ceviz, üzüm, çilek ve kiraz şeklindeki sabunların yanı sıra oyuncaklı çocuk sabunları, kabak lifli sabunlar ve süngerli duş sabunları bulunuyor. Çakan, ürünleri tasarlarken hem estetiğe hem de kullanım rahatlığına önem veriyor ve bazı sabunların müşteriler tarafından kullanmaya kıyılamadığı yönünde geri bildirimler aldığını söylüyor.

Fuarlarda ve yurtdışında ilgi:

Çakan, ürünlerini Niksar'da düzenlenen Ceviz Fuarında ziyaretçilerle buluşturdu; fuara gelenlerin özellikle ceviz ve üzüm şeklindeki sabunları hediyelik olarak tercih ettiği gözlendi. Sabunlar, akrabalar aracılığıyla Tunus, ABD ve Almanya'ya ulaştı ve ilçe tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çakan, "Buraya gelen insanlar sabunlarımızı hediyelik olarak yanlarında götürsün, bu ürünler Niksar'ı temsil etsin istiyorum" diyerek yerel kimliğin ürünlerine yansımasını önemsediğini belirtiyor.

Büyüme ve istihdam hedefi:

Ev üretimini bir atölyeye taşımayı planlayan Çakan, kadın girişimcilere yönelik desteklerden yararlanarak markasını büyütmeyi ve üretim kapasitesini artırdığında başka kadınlara iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Bu adımın, hem yerel ekonomiye hem de kadın istihdamına olumlu katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

CEVİZ FUARI’NDA ÜRÜNLERİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURAN ARZU ÇAKAN, ÜRÜNLERİNİ TUNUS, ABD VE ALMANYA'YA GÖNDERİRKEN ÜRETİMİNİ BÜYÜTEREK BAŞKA KADINLARA DA İSTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.