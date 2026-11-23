İki banka, ödeme ekosisteminde stratejik ortaklığa imza

Türkiye İş Bankası ile DenizBank, ödeme sistemleri alanındaki deneyimlerini ve erişimlerini birleştiren bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında DenizBank kredi kartları 6 Aralık 2026 itibarıyla Maximum özellikleri kazanarak Maximum ekosistemine dahil olacak. İş birliği, hem kart kullanıcılarına hem de üye iş yerlerine yeni avantajlar sunmayı hedefliyor.

Müşteri avantajları:

DenizBank kart sahipleri, Maximum’un 500 bini aşkın üye iş yeri ağında taksitli alışveriş yapabilecek, yaptıkları alışverişlerden MaxiPuan kazanıp biriktirdikleri puanları yine alışverişlerde kullanabilecek. Ayrıca Maximum’a özel kampanya ve avantajlardan faydalanma imkânı elde edecekler. Bu sayede DenizBank müşterilerine daha zengin ve yaygın bir kart deneyimi sunulması hedefleniyor.

Üye iş yeri ağının genişlemesi:

İş birliği çift yönlü erişim genişlemesi getiriyor: DenizBank’ın üye iş yerleri de Maximum kart sahiplerine açılarak, İş Bankası müşterileri kartlarının sunduğu avantajlardan daha geniş bir iş yeri ağında yararlanabilecek. Bu adım, hem satış noktalarında hem de kampanya iş birliklerinde karşılıklı kazanım sağlamayı amaçlıyor.

Yönetici açıklamaları:

İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar, ödeme sistemlerinin artık finansal bir süreçten öte teknolojiyle şekillendiğine dikkat çekerek, "Ödeme sistemlerinde kalıcı değer üretmenin yolu, teknolojik yenilikleri hayata geçirmenin yanı sıra tüm paydaşlara fayda sağlayan ekosistemler oluşturmaktan geçiyor. Bu alandaki gücümüzü, yenilikçi çözümlerimiz ve stratejik iş birliklerimizle pekiştiriyoruz. Çeyrek asır önce müşterilerimizle buluşturduğumuz Maximum, bugün bir kredi kartı markasının ötesinde milyonlarca müşterinin günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi" dedi. Çınar, DenizBank ile yapılan anlaşmayla iki bankanın deneyimini, teknolojik altyapısını ve yaygın erişimini bir araya getirerek daha geniş bir etki alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ise bankasının büyüme stratejisinde bu geçişin önemli bir yere sahip olacağını vurgulayarak, "Kredi kartlarımızın, sektörün köklü ve güçlü markalarından Maximum altyapısına geçişi, bankamızın büyüme stratejisinde önemli yere sahip olan ödeme sistemleri alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Maximum’un yaygın üye iş yeri ağı, güçlü ekosistemi ve kampanya iş birlikleri ile daha fazla noktada değer oluşturan, zengin bir kart deneyimi sunacağız" ifadelerini kullandı. Baştuğ, hedeflerinin müşterilerle ilişkileri derinleştirmek ve DenizBank kartlarını ana kart olarak benimsetmek olduğunu ekledi.

İş Bankası ile DenizBank arasındaki bu stratejik ortaklık, Maximum markasının 25. yılına denk gelen bir adım olarak, hem teknoloji hem de ticari erişim anlamında iki kurumun kaynaklarını birleştirmesini sağlıyor. Anlaşmanın hayata geçirilmesiyle müşteriler ve üye iş yerleri arasında yeni fırsatlar oluşması bekleniyor.

RECEP BAŞTUĞ (SOLDA) VE H. CAHİT ÇINAR (SAĞDA) TARAFINDAN İMZALANAN ANLAŞMA İLE DENİZBANK KREDİ KARTLARI 6 ARALIK 2026 İTİBARIYLA MAXİMUM ÖZELLİKLERİ KAZANARAK MAXİMUM EKOSİSTEMİNE DAHİL OLUYOR.