Kanalboyu yeni görünümüyle ulaşıma yeniden açıldı

Kanalboyu yeniden trafiğe açıldı

Malatya'nın merkezi noktaslarından Kanalboyu Caddesi, Battalgazi Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlanmasının ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Bölge, konteynerlerin kaldırılmasının ardından ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede kullanıma hazır hale getirildi.

konteynerlerin kaldırılması ve temizlik çalışması:

6 Şubat depremleri sonrasında dükkanlarını kaybeden esnafların geçici süreyle kullanımına sunulan konteyner çarşı alanları, esnafın kalıcı iş yerlerine kavuşmasının ardından boşaltıldı. Konteyner alanlarında biriken harfiyat, toz ve atıklar Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle alındı. Ekipler caddeyi önce süpürüp ardından köpüklü su ve arasözlerle yıkayarak hijyenik bir görünüm sağladı.

kentin düzeni ve esnafın geri dönüşü:

Belediye yetkilileri, uygulanan temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının ilçenin estetik görünümünü geri kazandırmayı ve ulaşım akslarını rahatlatmayı amaçladığını belirtti. Çalışmaların kent genelinde aralıksız süreceği vurgulandı. Bölge esnafı ve vatandaşlar da yolun yeniden ulaşıma açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yürütülen düzenleme ile Kanalboyu'nun hem görsel hem de işlevsel açıdan eski canlılığına dönmesi hedefleniyor; atılan adımların, caddenin günlük kullanımını kolaylaştıracağı kaydedildi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI SONRASINDA KANALBOYU YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI