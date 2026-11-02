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Kangal'da koordineli baskın: 204,97 gram metamfetamin ve mühimmatla üç tutuklama

Kangal'daki müşterek operasyonda 204,97 gram metamfetamin, sentetik haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kangal'da koordineli baskın: 204,97 gram metamfetamin ve mühimmatla üç tutuklama

kangal'da müşterek operasyon:

Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak hareket etti. Operasyon kapsamında yürütülen yakalamalarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı ve kapsamlı aramalar yapıldı.

aramada ele geçirilenler:

Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 204,97 gram metamfetamin (4 parça halinde), 2 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi bulundu. Arama sonuçlarında ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 adet 9x19 çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 3 adet 12 kalibre fişek ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili işlem yapılan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve kovuşturma süreci Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

SİVAS’IN KANGAL İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 204,97 GRAM METAMFETAMİN İLE SİLAH...

SİVAS’IN KANGAL İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 204,97 GRAM METAMFETAMİN İLE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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