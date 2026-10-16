Konya'da bir işletmenin enerji dönüşümü: 6 bin 727,5 kWp arazi ges tamamlandı

Konya'da tamamlanan arazi güneş enerjisi santrali

CW Enerji, Konya'da bir işletme için kurduğu 6 bin 727,5 kWp gücündeki arazi güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı. Proje ile yıllık olarak atmosfere salınması engellenecek karbondioksit miktarı, 5 milyon 301 bin 539 kg olarak hesaplandı; bu değer, yaklaşık 800 adet ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer gösteriliyor.

Projenin çevresel ve ekonomik etkileri:

CW Enerji'nin açıklamasına göre, arazi tipi GES projeleri işletmelerin enerji maliyetlerini daha öngörülebilir hâle getirirken karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Şirket, Türkiye'nin yüksek güneş enerjisi potansiyelini ekonomik ve çevresel değere dönüştürmeyi amaçladığını belirtiyor ve bu projeyle bir işletmenin temiz, sürdürülebilir ve yüksek verimli enerjiye geçişine destek verdiklerini vurguluyor.

Yıllık sera gazı azaltımı ve ağaç eşdeğeri hesapları projelerin çevresel faydasını somutlaştırıyor: CW Enerji'nin Konya projesi, işletmenin enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda atmosfere salınacak CO2 miktarını ciddi oranda düşürüyor.

Üretim, kalite ve uygulama yaklaşımı:

Şirket CEO'su Volkan Yılmaz, projeleri işletmenin enerji ihtiyacı, yatırım yapılacak alanın özellikleri ve bölgenin iklim şartları doğrultusunda titizlikle planladıklarını belirtti. Yılmaz, "Her projeyi işletmenin enerji ihtiyacı, yatırım yapılacak alanın özellikleri ve bölgenin iklim şartları doğrultusunda titizlikle planlıyoruz. Konya’da tamamladığımız 6 bin 727,5 kWp gücündeki arazi GES projesiyle de bir işletmemizin daha temiz, sürdürülebilir ve yüksek verimli enerji üretimine geçişine katkı sağladık" sözleriyle projenin hedeflerini özetledi.

CW Enerji'nin hücreden panele uzanan üretim kabiliyeti ve kalite kontrol süreçleri, şirketin sunduğu panellerin dayanıklılık ve verimlilik odaklı olmasına katkı sağlıyor. Yılmaz, "Güneş enerjisi santrallerinde uzun yıllar boyunca istikrarlı üretim sağlanabilmesi için panel kalitesi büyük önem taşıyor. CW Enerji olarak gelişmiş üretim altyapımız, mühendislik yetkinliğimiz ve titizlikle yürüttüğümüz kalite kontrol süreçlerimizle yüksek performanslı ve uzun ömürlü güneş panelleri üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Kurulum sürecinde keşif ve projelendirmeden mühendislik, tedarik, montaj ve devreye alma aşamalarına kadar tüm süreçlerin titizlikle yönetildiği belirtildi. Şirket, tamamlanan projelerde güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerji üretimini esas aldığını vurguladı.

Gelecek planları ve yerli üretim vurgusu:

Volkan Yılmaz, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin ekonomik kalkınma ve enerji bağımsızlığı açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin ve yerli üretim gücünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekti: "Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve yerli üretim gücünü geliştirmek ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. CW Enerji olarak teknoloji ve üretim gücümüzle Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya, daha fazla araziyi ve çatıyı güneş enerjisiyle buluşturmaya devam edeceğiz."

Şirket, ilerleyen dönemde de arazi ve çatı tipi GES projeleriyle farklı sektörlerdeki işletmelerin temiz enerjiye erişimini kolaylaştırmayı ve ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

CW ENERJİ KONYA’DA BİR FİRMA İÇİN 6727,5 KWP GÜCÜNDEKİ ARAZİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU TAMAMLADI. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ İLE YILDA YAKLAŞIK 800 ADET AĞACIN ATMOSFERDEN UZAKLAŞTIRDIĞI MİKTARA EŞİT OLAN 5 MİLYON 301 BİN 539 KG KARBONDİOKSİT SALINIMI ÖNLENECEK.