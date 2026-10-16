İnovasyon vurgusuyla ulaşan ihracat 283,7 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 13’üncü Türkiye İnovasyon Haftası (TIW26) açılışında ekonominin yönünü belirleyecek alanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Ar-Ge, yenilikçilik, marka ve tasarımın ekonomik büyümenin anahtarı olduğunu vurgulayarak gençlerin bu alanlara ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

etkinlikte öne çıkan konular:

TIW26 kapsamında yapay zekâ, robotik teknolojiler, biyoteknoloji ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere geleceği şekillendiren stratejik alanların ele alındığını belirten Bolat, yapay zekânın bilgiye erişimi hızlandırdığını ve küresel ticaret için kilit bir unsur haline geldiğini ifade etti. Konuşmasında teknoloji yatırımları, tedarik zinciri dönüşümleri ve küresel risklerin ticarete etkileri de masaya yatırıldı.

ihracat performansı ve hedefler:

Bakan Bolat, yılın ilk dokuz ayında beş ayda aylık rekorlar kırıldığını belirterek Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış artış oranının yüzde 5,2 olduğunu ve ihracatın 283,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu rakamla yılsonu hedefi olan 282 milyar doları aştıklarını söyledi. Hizmetler ihracatı için yıllıklandırılmış hacim ise 125,1 milyar dolar olarak kaydedildi; mal ve hizmet ihracatında hedeflenen 410 milyar dolare yakınlaşarak 409 milyar dolar düzeyine gelindiği belirtildi.

Bakan, ihracatta kilogram başına düşen değerin arttığına dikkat çekti. Geçen yıl kilogram başına 1 dolar 53 cent olan ortalama değerin bu yıl ilk 9 ay sonunda 1 dolar 73 cente yükseldiğini, düşük değerli tonaj kalemleri çıkarıldığında ise kilogram ihracatının 2 dolar 11 cente çıktığını kaydetti. Sektör bazında savunma sanayinde kilogram başına ihracat 61,5 dolar, ilaçta 25 dolar, gemi ve yat sektöründe 14 dolar, otomotivde ise 9 dolar seviyelerine ulaştığını aktardı.

Bakan ayrıca teknoloji geliştirme bölgelerinin katkısına işaret ederek, 97 teknoloji geliştirme bölgesinin toplam 284 milyar dolarlık mal ihracatına 21 milyar dolar katkı sağladığını söyledi. Hizmetler sektöründe yıllık 6 milyar dolar düzeyinde ihracat artışı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2026 Küresel İnovasyon Endeksi'nde 139 ülke arasında 45’inci, üst orta gelir grubunda ise 3’üncü sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bolat, küresel ticaretteki risklere rağmen Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını sürdürdüğünü belirterek, hükümetin Ar-Ge, yenilik ve markalaşma odaklı adımları teşvik etmeye devam edeceğini ifade etti. Konuşma, ihracatın niceliğinin yanı sıra katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüme verilen önemi öne çıkardı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, TİCARET BAKANLIĞININ DESTEKLERİYLE DÜZENLENEN 13’ÜNCÜ TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI'NIN (TÜRKİYE INNOVATİON WEEK - TIW26) AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI.