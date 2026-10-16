Tekirdağ'da aronya bereketi: Hayrabolu'da beş dönümden yaklaşık 2 ton

hasat ve üretim süreci:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi’nde, “süper meyve” olarak anılan aronyanın hasadı başladı. Beş dönümlük arazide üretim yapan Demirbaş, aronya yetiştiriciliğine yaklaşık dört yıl önce başladığını ve her yıl üretimini sürdürdüğünü belirtti. Bu yıl bahçeden elde edilen verim, üreticiyi memnun etti.

Demirbaş, söz konusu alandan bu sezon yaklaşık 2 ton aronya topladığını kaydetti. Ağaçların bakım ve budama süreçlerinin düzenli olarak yapıldığını, hasat zamanının meyvenin olgunlaşma durumuna göre ayarlandığını anlattı.

pazarlama ve doğrudan satış:

Üretici, topladığı aronya meyvelerini aracı kullanmadan doğrudan tüketicilere ulaştırdığını ifade etti. Bu yöntemle hem aracılara ödenen pay azalmakta hem de ürünün tazeliği korunduğu için tüketiciye daha yakın bir fiyat ve kalite sunuluyor. Demirbaş, hasat döneminin yoğun geçtiğini ve talebin yeterli olduğunu söyledi.

aronyanın bölgedeki yeri ve üreticilere etkisi:

Aronya, bölgedeki üreticiler için alternatif bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Özellikle sınırlı alanlarda yüksek verim potansiyeli olan bir bitki olarak değerlendirilen aronya, Hayrabolu çevresinde de ilgi görüyor. Demirbaş’ın beş dönümlük işletmesindeki düzenli üretim, yerel üretim çeşitliliğini artırıyor ve doğrudan satışla üreticinin gelirine olumlu katkı sağlıyor.

Hasatın tamamlanmasının ardından ürünün tüketiciye ulaşımı ve ilerleyen sezon için bakım planları üreticinin öncelikleri arasında yer alıyor. Bölgedeki diğer üreticiler de aronya yetiştiriciliğini takip ederek benzer uygulamalar geliştirebiliyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, "SÜPER MEYVE" OLARAK ADLANDIRILAN ARONYANIN HASADINA BAŞLANDI.