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Kayseri'de üniversitelilerle psikolojik dayanıklılık eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Afete Hazırlık Günü'nde 300 kişiye psikolojik ilk yardım ve müdahale personelinin dayanıklılığına yönelik eğitim verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de üniversitelilerle psikolojik dayanıklılık eğitimi

etkinlik ve katılımcılar:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim, Afete Hazırlık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediyenin insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde yürütülen programda toplamda yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

Eğitim, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda yapıldı; kamu kurum ve kuruluşlarının afet müdahale personeli, afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren gönüllü dernek temsilcileri ile üniversite öğrencileri programa yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci katılımları arasında Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndan 45, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 30 ve Abdullah Gül Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 15 öğrenci bulunuyordu.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Programı veren Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öznur Öncül Demir tarafından, afetlerden etkilenen bireylere yönelik psikolojik ilk yardım yaklaşımları ele alındı. Eğitimde afetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anlarında doğru iletişim kurma yöntemleri ve afetzedelere yönelik destekleyici yaklaşımlar aktarıldı.

Ayrıca, zorlu müdahale şartlarında görev yapan personelin korunması ve güçlendirilmesine dönük oturumlarda stres yönetimi ve ekip dayanıklılığı konularına özel vurgu yapıldı. Eğitim, müdahale ekiplerinin sahada sürdürülebilir performans göstermesine katkı sağlamayı amaçladı.

kapanış ve belediyenin yaklaşımı:

12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında düzenlenen program, kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi, gönüllülerin ve gençlerin afet farkındalığının artırılması ile müdahale ekiplerinin psikososyal kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemsendi. Eğitimin sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, eğitimi veren Dr. Öznur Öncül Demir'e günün anısına çiçek takdim etti ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimini yalnızca teknik ve altyapı önlemleriyle sınırlamayıp bilimsel temelli ve insan odaklı dirençlilik çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı; belediye, afet öncesi hazırlıktan afet sonrası iyileştirme süreçlerine kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan eğitim ve farkındalık faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, AFETE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, AFETE HAZIRLIK GÜNÜ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ YAKLAŞIK 300 KİŞİYE "AFETLERDE PSİKOLOJİK İLK YARDIM" EĞİTİMİ VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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