Kanlı Divane obruğunda gençlerin türküsü yükseldi

Gençlerin sesleri 2 bin 300 yıllık mekanda yankılandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Ören Yeri bu kez tarihî atmosferiyle değil, gençlerin seslendirdiği türkülerle dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, uzunluğu 142 ve genişliği 95 metre olan obruğun kenarına kurulan sahnede öğrenciler birbirinden farklı türküler seslendirdi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem müziği dinledi hem de kurulan stantlarda türküler ve yazarları hakkında bilgi aldı.

Etkinlik ve sergi: