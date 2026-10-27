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Kanlı Divane obruğunda gençlerin türküsü yükseldi

Kanlı Divane Ören Yeri'nde düzenlenen Genç Ar-Ge Sanat Sahnesi'nde 10 lisenin öğrencileri obruğun kenarında türküler söyledi, kültür stantlarıyla ziyaretçilere bilgi sundu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kanlı Divane obruğunda gençlerin türküsü yükseldi

Gençlerin sesleri 2 bin 300 yıllık mekanda yankılandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Ören Yeri bu kez tarihî atmosferiyle değil, gençlerin seslendirdiği türkülerle dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, uzunluğu 142 ve genişliği 95 metre olan obruğun kenarına kurulan sahnede öğrenciler birbirinden farklı türküler seslendirdi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem müziği dinledi hem de kurulan stantlarda türküler ve yazarları hakkında bilgi aldı.

Etkinlik ve sergi:

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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