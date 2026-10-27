Keçe ile Anadolu'nun izleri: kuşlar, kadınlar ve motifler

Sergi, keçeyle anadolu motiflerini buluşturuyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sergide Doç. Dr. Birnaz Er Cengiz'in hazırladığı "Anadolu'nun izleri: keçe ve motif" çalışmaları sanatseverlerle buluştu. Sergide, geleneksel kilim motiflerinin keçe yüzeyler üzerinde yeniden yorumlanması öne çıkıyor. Renk, doku ve yüzey süsleme tekniklerinin farklı kullanımlarıyla oluşturulan eserlerde kuş ve kadın sembolleri merkezi bir tema oluşturuyor.

Kuş motifleri: kişisel bir anı ve kültürel anlamlar:

Sanatçı, kuş figürlerinin Anadolu motifleri içinde çok katmanlı anlamlara sahip olduğunu vurguluyor. Kuşların barışı, bereketi, kadını, özlemi ve haberi simgelediğini, aynı zamanda ölümü, gökyüzüne süzülmeyi ve sonsuzluğu da işaret ettiğini belirtiyor. Cengiz, serginin kendisi için kişisel ve duygusal bir anlam taşıdığını; yakın zamanda kaybettiği annesine duyduğu özlemi bu motifler aracılığıyla eserlerine yansıttığını ifade etti.

Annesinin kilim dokuduğunu ve çorap örücülüğü yaptığını aktaran sanatçı, hayatında önemli yer tutan motifleri eserlerine dahil ederek onunla sanat üzerinden bir bağ kurmayı amaçladığını söyledi. Cengiz, duygularını renk seçimi, farklı dokular ve yüzey süsleme teknikleriyle dile getirdiğini ekledi.

Geleneksel motiflerin çağdaş yorumu:

Serginin ana temasında kuşlar ve kadın sembolizmi ön planda olmakla birlikte sanatçı çalışmasına bereket, çengel, akrep ve nazar gibi geleneksel öğeleri de dahil ediyor. Cengiz, bu motiflerin kilimlerde yalnızca estetik süsleme olmadığını, aynı zamanda Anadolu kadınlarının yaşanmışlıklarını, dileklerini ve duygusal dünyalarını aktaran bir dil olduğunu vurguluyor. Keçe üzerine uygulanan bu anlatım, geleneksel değerleri güncel bir malzemeyle buluşturarak izleyiciye farklı bir okuma imkanı sunuyor.

Sanatçı, farklı motifleri bir araya getirerek kültürel belleği korumayı ve kişisel duygularıyla harmanlayarak izleyiciye sunmayı hedeflediğini belirtti. Bu yaklaşım, motiflerin taşıdığı sembolik anlamları daha görünür kılarken, keçe yüzeylerin sağladığı dokunsal zenginlikle de yeni estetik katmanlar ekliyor.

Sanatçının mesleki yolculuğu ve yaklaşımları:

Doç. Dr. Birnaz Er Cengiz, 2009'dan bu yana Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde görev yapıyor. Sanat yaşamının önceki dönemlerinde deri yüzeylerde Anadolu sembolizmi ve geometrik motifler üzerinde yoğunlaşan Cengiz, son beş yıldır keçe sanatıyla çalışıyor. Keçe üzerine gerçekleştirdiği bu serinin kendisi için bir süreci tamamladığını düşündüğünü ve ilerleyen dönemde yeniden deri sanatına ağırlık vermeyi planladığını ifade etti; ancak Anadolu motiflerini kullanmayı sürdüreceğini belirtti.

Sanatın bireyin kendini ifade etmesinde ve toplumsal belleği aktarmadaki rolüne dikkat çeken Cengiz, herkesi kendi oluşturucu yönünü keşfetmeye davet etti. "İnsan, ürettiği sürece vardır" anlayışını benimseyen sanatçı, eserlerin sanatçının düşüncelerini ve duygularını gelecek nesillere taşıdığını söyledi.

Konuşmasında Kütahya'nın tanınmış sanatçılarından Ahmet Yakupoğlu'nu da anan Cengiz, Yakupoğlu'nun eser ve mirasının insanların bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade ederek sergide kullandığı kuş sembolizmini ona da atfettiğini belirtti.

Sergi, Anadolu'nun zengin motif dünyasını keçe gibi çağdaş bir malzemeyle harmanlayarak izleyicilere hem kültürel bir okuma hem de kişisel bir anlatı sunuyor. Cengiz, serginin izleyicilere ilham vermesini dileyerek, herkesin kendi yeteneğini keşfetmesi ve üretime katılması çağrısında bulundu.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ'NDE (DPÜ) DOÇ. DR. SANATÇI BİRNAZ ER CENGİZ'İN HAZIRLADIĞI "ANADOLU'NUN İZLERİ: KEÇE VE MOTİF" SERGİSİ AÇILDI.