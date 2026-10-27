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Kanlı Divane'de tarih türkülerle yeniden konuştu

Kanlı Divane Ören Yeri'nde düzenlenen 'Genç Ar-Ge Sanat Sahnesi' etkinliğinde 10 lisenin öğrencileri türküleri seslendirdi, ziyaretçiler stantlardan bilgi aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kanlı Divane'de tarih türkülerle yeniden konuştu

Kanlı Divane'de tarih türkülerle yeniden konuştu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Ören Yeri, gençlerin türküleriyle yankılandı. Obruğun kenarına kurulan sahnede öğrenciler ses verirken, etrafındaki bilgilendirme stantları da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Obruğun uzunluğu 142, genişliği 95 metre olarak kaydedildi.

etkinlik ve sergi:

‘Genç Ar-Ge Sanat Sahnesi’ adıyla gerçekleştirilen program, Erdemli Belediyesi ile İl Milli Eğitim ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında düzenlendi. Etkinliğe 10 lise katıldı; öğrenciler türkü istasyonlarından oluşan bilgilendirme sergileri açtı. Ziyaretçiler stantları dolaşarak türkülerle ilgili maketler, resimler ve hazırlanan açıklamalardan bilgi aldı.

sahne performansları ve katılımcılar:

Sahne, Kanlı Divane Obruğu'nun kenarına kuruldu; öğretmenlerin desteğiyle öğrenciler birçok türkü seslendirdi. Mekânın tarihi, Milattan Önce 3'üncü yüzyıla kadar uzandığı ve Milattan Sonra 7'inci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü bilgisiyle birlikte türküler duyuruldu. Etkinlik sırasında Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, protokol üyeleri ve okullardan gelen öğrenciler türkülere zaman zaman eşlik etti.

Stantlardaki bilgilendirmede görev alan öğrencilerden Zümra Çetin, "Arkadaşlarımız türküleri seslendiriyor, biz de burada resimlerimizle, maketlerimizle bilgilendirme yapıyoruz" dedi. Sahnedeki arkadaşlarının Karacaoğlan türküleri seslendirdiğini aktaran Sıla Kırmacı ise, "Biz de burada resimlerimizle, maketimizle katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara programın paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Gençlik yıllarımızda dinlediğimiz türkülerimizi gençlerimiz sahnede seslendiriyorlar" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ise 10 Anadolu lisesinin yöresel kültürü ve türkülerini derleyip bu sahnede sunduğunu anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba da amaçlarının kültürel değerleri gençlere tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı; bu projenin ilk durağının Kanlı Divane olduğunu, ilerleyen dönemde il sınırları içindeki diğer kültür varlıklarında da benzer etkinliklerin yapılacağını söyledi.

MERSİN&#039;DEKİ KANLI DİVANE ANTİK KENTİ GENÇLERİN SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLERLE YANKILANDI. OBRUĞUN YANINA...

MERSİN'DEKİ KANLI DİVANE ANTİK KENTİ GENÇLERİN SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLERLE YANKILANDI. OBRUĞUN YANINA KURULAN SAHNEDE TÜRKÜLER SÖYLENİRKEN, STANTLAR DA İSE O TÜRKÜLERİN ANLAMLARI VE YAZARLARI ANLATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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