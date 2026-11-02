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Kanser tedavisinde takviye kullanımı her hasta için uygun değil

Kanser tanısı veya tedavi gören hastalar, yüksek doz vitamin, antioksidan ve bitkisel takviyeleri hekim onayı olmadan kullanmamalıdır; değerlendirme şart.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kanser tedavisinde takviye kullanımı her hasta için uygun değil

Kanser hastalarında takviye kullanımı uyarısı:

Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Serkan Enki, kanser tanısı alan veya tedavi gören hastaların bağışıklığını güçlendirme amaçlı vitamin, mineral, antioksidan ve bitkisel takviyelere yönelirken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Enki, özellikle yüksek doz ve bilinçsiz takviye kullanımının kanser tedavisinin etkinliğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Uzman, kanser sonrası bazı tümör hücrelerinin uzun süre sessiz kalıp, ilerleyen dönemde farklı mekanizmalarla yeniden aktifleşebildiğini hatırlatarak, takviyelerin bu süreçleri etkileyebileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Hastaların vitaminleri tamamen zararsız görme eğiliminde olduğunu belirten Enki, kanser biyolojisinin son derece karmaşık olduğunun altını çizdi.

Eksiklik varsa yerine koymak farklıdır:

Dr. Enki, laboratuvar sonuçlarında tespit edilen vitamin veya mineral eksikliklerinin, hekimin önerdiği doz ve sürede giderilmesinin farklı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Buna karşılık, herhangi bir eksiklik yokken yüksek doz vitamin veya antioksidan kullanmanın tamamen ayrı ve gereksiz bir risk oluşturduğunu söyledi. Hastaların bağışıklıklarını güçlendirme isteğiyle kendi kendilerine ürün kullanmak yerine, gerçek ihtiyaçlarının hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavi sırasında kullanılan takviyeler hekime bildirilmelidir:

Özellikle kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedavi gören hastaların kullandıkları vitamin, mineral, bitkisel ürün ve diğer takviyeleri hekimlerine bildirmeleri gerektiğini söyleyen Enki, tedavi sürecinde kullanılan tüm ürünlerin paylaşılmasının önemine işaret etti. Tedavinin yalnızca tümörü yok etmeye çalışmak olmadığını, aynı zamanda tedavinin güvenli ve etkin uygulanmasının da hedeflendiğini belirtti.

Enki, halk arasında takviyelerin “nasıl olsa doğal” düşüncesiyle hafife alındığını ifade ederek, bilinçsiz kullanılan hiçbir takviyenin masum kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle yüksek doz antioksidan ve vitamin kullanımının kanser tedavisi gören hastalarda mutlaka hekim kontrolünde olması gerektiğini ekledi.

Son olarak Dr. Serkan Enki, kanser tedavisinin kişiye özel olduğunu, bir hasta için uygun olan bir takviyenin başka bir hasta için uygun olmayabileceğini belirterek, vitamin ve takviye kullanımına başlamadan önce hekime danışılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

MEDİCAL PARK ORDU HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI DR. ENKİ

MEDİCAL PARK ORDU HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI DR. ENKİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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