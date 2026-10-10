Kapadokya’da barış çağrısı: keffiye deseniyle gökyüzünden Gazze’ye destek

Kapadokya'dan Gazze'ye barış ve dayanışma mesajı

Kapadokya'da gün doğumuyla birlikte Göreme'den havalanan sıcak hava balonları, sepetlerinde Filistin ve Gazze halkının sembollerinden kefiye deseni taşıyarak Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Peribacalarının üzerinde gökyüzüne yükselen 'Barış Balonları' yerel ve uluslararası kamuoyuna birliktelik ve barış çağrısında bulundu.

Katılımcıların sesi:

Etkinlikte konuşan Sudalı öğrenci Mustafa Khaleel, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara vurgu yaparak uluslararası topluma çağrıda bulundu. Khaleel, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yüz binlerce kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadığını belirtti.

Khaleel, Gazze'de kadınların, çocukların, yaşlıların ve diğer sivillerin saldırılardan etkilendiğini; camilerin, hastanelerin, okulların ve sivil yerleşim alanlarının zarar gördüğünü söyledi. Sağlık sisteminin ağır şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını, elektrik, yakıt ve ilaç sıkıntısının özellikle böbrek yetmezliği, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin tedaviye erişimini zorlaştırdığını kaydetti.

İnsani yardım ve uluslararası sorumluluk:

Khaleel, hamile kadınların elektrik ve yeterli tıbbi hizmet olmadan doğum yapmak zorunda kaldığını, basın mensuplarının yaşananları dünyaya duyurmaya çalışırken hayatlarını kaybettiğini ifade etti. İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ve açlığın siviller üzerindeki etkilerine dikkat çektiğini belirtti.

Uluslararası kuruluşların ve devletlerin Gazze'de yaşananların sona erdirilmesi için daha etkili adımlar atması gerektiğini vurgulayan Khaleel, İslam ülkelerinin ortak bir tutum geliştirmesi çağrısında bulundu. Khaleel, "İslam ülkeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak insani yardımın ulaştırılması, sivillerin korunması ve kalıcı bir ateşkes için ortak sorumluluk üstlenmelidir" dedi.

Gazze'de yaşananların siyasi çıkarlar ve diplomatik hesaplar nedeniyle görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Khaleel, uluslararası kurumların saldırıların sona erdirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca hastaların tedaviye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını, sağlık tesisleri ve çalışanlarının korunmasını ve yaşananlardan sorumlu kişilerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep etti.

Khaleel, Türkiye'ye ve uluslararası mekanizmalara da çağrıda bulunarak İsrail'in Gazze'ye ve diğer İslam coğrafyalarına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve işgalin son bulması için harekete geçilmesini istedi.

KAPADOKYA’DA GÜN DOĞUMUYLA BİRLİKTE GÖREME’DEN HAVALANAN, SEPETLERİNDE FİLİSTİN VE GAZZE HALKININ SEMBOLLERİNDEN KEFİYE DESENİ BULUNAN SICAK HAVA BALONLARI, GAZZE’DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKTİ