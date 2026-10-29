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Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi önünde peribacası çöktü, dron görüntüleri olay yerini belgeledi

Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacası çöktü; 2 kişi öldü, 1 yaralı var. AFAD, UMKE ve ekipler bölgede çalışıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:27

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi önünde peribacası çöktü, dron görüntüleri olay yerini belgeledi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından birinin çöktüğü bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde bir kriz masası oluşturuldu. Yetkililer ilk etapta olayın büyüklüğünü değerlendirmek için çalışma yürütüyor.

Resmi açıklama ve kayıplar:

Vali Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının öncelikli hedefinin kayaların altında kalan kişilere ulaşmak olduğunu belirtti.

Görüntüleme ve arama çalışmaları:

Bölgede dron ile de görüntüleme yapılarak olay yeri belge altına alındı. Ekipler, güvenlik ve kurtarma çalışmaları kapsamında kayaların altındaki cenazelere ulaşmak için uygun ekipman ve yöntemlerle çalışmayı sürdürüyor.

NEVŞEHİR&#039;İN GÖREME BELDESİNDE ÇÖKEN PERİBACASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE ÇÖKEN PERİBACASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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