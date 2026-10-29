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Nevşehir'de göreme'de çöken peribacasının enkazından 3 kişi çıkarıldı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme'de çöken peribacasının enkazından 2'si Türk 1'i yabancı olmak üzere üç kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de göreme'de çöken peribacasının enkazından 3 kişi çıkarıldı

Göreme'de peribacasının çöküşünde üç can kaybı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasının yıkılması sonucu yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 2'si Türk, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere üç kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

Enkaz çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

Vali Kök, çalışmaları yerinde takip ettiğini ve ekiplerin olay anından itibaren tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. 'Şu ana kadar enkaz altından 2’si Türk, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 3 vatandaşı ölü olarak çıkarttık' ifadelerini kullanan Kök, arama kurtarma çalışmalarının son dakikaya kadar devam edeceğini vurguladı ve her ihtimali değerlendirdiklerini söyledi.

Yaralıların durumu ve sağlık müdahalesi:

Ayrıca enkaz olayında 5 turistin yaralandığı, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerinin hemen başlatıldığı bildirildi. Vali Kök'ün verdiği bilgiye göre, hastanelere kaldırılan turistlerden 4'ünün tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, bir kişinin tedavisi ise halen devam ediyor. Kök, 'Devlet olarak tüm imkanlarımızı olay anından itibaren seferber ettik' diyerek yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Vali'nin açıklamasında enkaz altında başka ölü çıkmaması temennisi de yer alırken, soruşturmaya ve arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin süreçin devam ettiği kaydedildi.

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK; GÖREME BELDESİNDE YIKILAN PERİBACASININ ALTINDAN 2&#039;Sİ TÜRK 1&#039;İ...

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK; GÖREME BELDESİNDE YIKILAN PERİBACASININ ALTINDAN 2'Sİ TÜRK 1'İ TURİST OLMAK ÜZERE 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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