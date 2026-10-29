Astana'da serbest stilde devreye girdi: şampiyonluk yolunda 65 ve 97 kilo kapışması

Astana'da serbest stil heyecanı:

Kazakistan’ın başkenti Astanada düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil müsabakaları, grekoromen ve kadınlar kategorilerinin ardından Barys Arena’da devam ediyor. Organizasyonun 6. gününde 65 ve 97 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final karşılaşmaları gerçekleştirildi. Erkekler serbest stil karşılaşmaları 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında sürüyor ve bu dönemde 10 sıklette dünya şampiyonları belirlenecek.

97 kiloda finalde snyder ve yoshida:

Erkekler serbest stil 97 kiloda sahada olimpiyat şampiyonları oldu: Kyle Snyder (ABD), Abdulrashid Sadulaev (Rusya), Akhmed Tazhudinov (Bahreyn) ve Hassan Yazdani gibi isimler yarıştı. Finale yükselen isimler Kyle Snyder ile Japon Arash Yoshida oldu; ikilinin final karşılaşması yarın akşam seansında yapılacak.

Milli güreşçi Alperen Tokgöz, Snyder ile yaptığı ikinci tur maçını teknik üstünlükle kaybetmesine rağmen repesaj hakkı elde etti. Alperen’in repesajdaki rakibi, çeyrek finalde Kyle Snyder'e yenilen ve kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Abdulrashid Sadulaev oldu.

65 kilo ve programın geri kalanı:

Serbest stil 65 kiloda ikinci turda Rahman Mousa Amouzadkhalili’ye yenilen Ahmet Duman, rakibinin finale yükselememesi üzerine turnuvaya veda etti. Bu sonuç, repesaj yollarının turnuva takvimine göre şekillenmesinde belirleyici oldu.

Şampiyonada program, yarın 61, 70, 86 ve 125 kilolarda devam edecek. 31 Ekimde 57, 74, 79 ve 92 kilolarda müsabakalar yapılacak; organizasyonun son günü olan 1 Kasım'da ise bu sıkletlerin repesaj ve madalya karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

KAZAKİSTAN’IN ASTANA KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA ERKEKLER SERBEST STİL MÜSABAKALARI HEYECANI BAŞLADI.